SONAR'ın son seçim anketi açıklandı: Oy farkı 13 puan oldu!

Yayınlanma: 06.09.2024 - 15:00

Güncelleme: 06.09.2024 - 15:00

Türkiye genel seçimleri 1 buçuk yıl önce yerel seçimleri ise 6 ay önce geride bıraktı. Ancak gündemde erken seçim tartışmaları yerini almaya başladı.

Seçim tartışmaları anket firmalarının da mesai yapmasına neden oldu. SONAR Araştırma'nın son çalışması Halk TV'de yayımlandı.

Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu ve 14 Mayıs seçimlerine en yakın sonucu veren anket şirketlerinden biri olan SONAR, katılımcılarına 2 soru yöneltti. Bunlar 'Erken seçim yapılmalı mı?' ve 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' oldu.

ERKEN SEÇİM YAPILMALI MI?

Türkiye'nin değişmeyen gündemi olan erken seçim tartışmalarında bu kez seçmen düşüncelerini dile getirdi. Ankete katılanların yüzde 53,1'i, 'evet yapılmalıdır' derken yüzde 40,7'si ise 'hayır yapılmamalıdır' yanıtını verdi.

KARARSIZLAR DAĞITILMADAN FARK YÜZDE 8

Ankette kararsızlar dağıtılmadan verilen sonuçlara göre CHP yüzde 24,4'le birinci sırada yer alırken AKP yüzde 16,1 ile ikinci sırada yer aldı. Onu MHP yüzde 7,5'la ardından da DEM Parti yüzde 7,2 ile takip etti.

Kararsızlar dağıtılmadan çıkan sonuçlar şu şekilde:

CHP: YÜZDE 24,4

AKP: YÜZDE 16,1

MHP: YÜZDE 7,5

DEM PARTİ: YÜZDE 7,2

İYİ PARTİ: YÜZDE 3,6

YENİDEN REFAH PARTİSİ: YÜZDE 3,4

ZAFER PARTİSİ: YÜZDE 3,2

DİĞER: YÜZDE 2

BUGÜN SEÇİM OLSA OYUNUZU KİME VERİRSİNİZ?

SONAR'ın son anketinde kararsızlar dağıtıldığında CHP 13 puan farkla AKP’nin önünde yer aldı.

Bu rakam son zamanlardaki ankette en dikkat çeken fark oldu. MHP ise üçüncü sırada yer aldı.

Partilerin dağılımı şu şekilde oldu: