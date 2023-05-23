Oğuzhan Uğur, Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu Babala TV yayınındaki 'troll saldırısı'nı paylaştı

Yayınlanma: 23.05.2023 - 09:58

Güncelleme: 23.05.2023 - 11:06

Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuzhan Uğur’un kurucusu olduğu Babala TV'de Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu.

Aynı zamanda programın moderatörü de olan Uğur, 7 saat süren yayın sırasında yaşanan bir tartışmaya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Uğur, yayımladığı videoya "Bay baaaay" notu düştü.

Oğuzhan Uğur videoda, "Tehdit ediliyorum. Can güvenliğimden dolayı burayı terk ediyorum" diyen kişiye sosyal medya paylaşımlarını hatırlatıp şunları söyledi:

"Daha kulise çıkmadım arkamdan attığın tweete bak. İnsan gibi yanına geldim, 'canım kardeşim böyle tweetler atma' dedim... Sorulardan hangisi Kemal beyi yağlamak için soruldu?.. (Özür dilemesi üzerine) Senin özür dilemene ihtiyacım yok... At sloganını da git."

'20 SENE SONRA, EVLİLİK PROGRAMINDA TAKLA ATAN AMCA'

Uğur, 'troll' olarak tarif ettiği kişinin salondan çıkmasının ardından da "Bu arkadaşın herhangi bir partiyle alakası yok. Böyle arkadaşlar genelde, kendi hayatlarında çok ilgi görmedikleri için burada görmeye çalışırlar. Yanına gittim arada... Buradaki AK Partili arkadaşlar üzerine alınmasın. Bu çocuğun AK Partili olduğunu düşünmüyorum. Böyle arkadaşlar vardır... Bunun 20 sene sonraki hali evlilik programında takla atan amca..." diye konuştu.

Oğuzhan Uğur'un daha sonra söz konusu videoyu kaldırdığı görüldü.