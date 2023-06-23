Soruşturma açan savcıya seslenmek de suç! Barış Terkoğlu'na 'hakaret' davası

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, hakkında soruşturma başlatan savcıya seslenerek "Savcı Bey Geliyorum Bu Yazıyı da Ekleyin" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Aynı savcı söz konusu yazı nedeniyle Terkoğlu hakkında 'hakaret' davası açtı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2023 - 21:57
Soruşturma açan savcıya seslenmek de suç! Barış Terkoğlu'na 'hakaret' davası
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Gazeteci Barış Terkoğlu hakkında bir dava daha açıldı. 

Terkoğlu hakkında "Hatırlı Fetöcüler Nasıl Kurtarılıyor" ve “Savcı Bey Geliyorum, Bu Yazıyı da Ekleyin” başlıklı haber ve yazıyla ilgili üç İstanbul Cumhuriyet Başsavcılık yetkilisinin şikayetiyle İstanbul 2. Asliye Ceza’da “hakaret” davası açıldı.

Terkoğlu hakkında açılan hakaret davasına ilişkin olarak Twitter hesabından şu açıklamada bulundu:

"Savcının soruşturma açtığını öğrenince 'Savcı Bey Geliyorum Bu Yazıyı da Ekleyin' başlıklı yazı yazmıştım. Savcı, 'peki' deyip onu da eklemiş. Sırada 'Bir de Bu Var' başlıklı yazı var:)"


Barış terkoğlu

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