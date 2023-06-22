Barış Terkoğlu, Kılıçdaoğlu'nu bekleyen tehlikeyi anlattı: “110 yıl civarında hapis istemine kadar dava potansiyeli var”
Anadolu Ajansı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 18 fezlekesinin olduğunu ve bunların Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na iletildiğini duyurdu. Artık dokunulmazlığı olmayan Kılıçdaroğlu’nun ilerleyen günlerde tutuklanabileceğini söyleyen Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Cumhuriyet TV’de yaptığı açıklamada ‘Kılıçdaroğlu’nun 110 yıl civarında hapis istemine kadar dava potansiyeli var’ dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu meclise girerek milletvekili olamadı. Dolayısıyla dokunuzmazığı olmayan Kılıçdaroğlu hakkında, Anadolu Ajansı 18 fezlekesinin olduğunu ve bunların Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na iletildiğini duyurdu. Kılıçdaroğlu’nun ilerleyen günlerde tutuklanabileceğini söyleyen Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Cumhuriyet TV’de yaptığı açıklamada ‘Kılıçdaroğlu’nun 110 yıl civarında hapis istemine kadar dava potansiyeli var’ dedi. Terkoğlu, yaşanan sürecin ‘demokrasi zehirlenmesi’ olduğunun altını çizdi.
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