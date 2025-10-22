Soruşturma başlatılmıştı... Ali Mahir Başarır'dan sert tepki: 'Tayyip Bey size mesai mi yazdı?'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret suçu' suçundan soruşturma başlatıldı.

Başarır, söz konusu duruma TBMM'de düzenlediği basın toplantısında tepki gösterdi.

"Gökçek ailesine niye soruşturma açmıyorsunuz?" ifadelerini kullanan Başarır, şunları söyledi:

"Ben de kamu görevlisiyim. Sabahtan akşama kadar bizlere iftira atan, etinden kemiğine kadar yolsuzluğa bulaşmış Gökçek ailesine niye soruşturma açmıyorsunuz? Bu ülkede bu aile yargılanmıyorsa kimseyi yargılayamazsın sen. Bu Melih Gökçek değil mi iki tane kız çocuğumun resimlerini paylaşıp cinsiyetini sorgulamaya kalkan? Niye dava açmadı bu savcılar?

Başını kaşıyan savcı ‘ne yapacağım’ diye gece 02.00’de pijamanı çıkardın, pantolonun giydin adliyeye gittin, bana soruşturma açtın. Soruyorum o savcıya sabahı niye beklemedin? Tayyip Bey kızacak mı, Tayyip Bey size mesai mi yazdı?"