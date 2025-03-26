Soruşturma başlatılmıştı: Eğitim-Sen üyeleri ifade verecek

Yayınlanma: 26.03.2025 - 12:05

Güncelleme: 26.03.2025 - 12:06

Üniversite öğrencilerinin boykot eylemlerine destek vermek amacıyla dün bir günlük iş bırakan Eğitim-Sen üyesi öğretim elemanları haklarında başlatılan soruşturma kapsamında bugün ifade verecek.

İFADE VERECEKLER

Eğitim-Sen üyeleri ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’nde. İfade vermeden önce açıklama yapıldı.

Açıklamayı yapan Eğitim-Sen Başkanı Kemal Irmak, şunları söyledi:

"Gariptir ki dün Milli Eğitim Bakanı sanki böyle bir kararı tüm eğitim kademelerinde almışız gibi, sanıyorum bize olan yaklaşımı, bakışı kininden olsa gerek. Kendisini sanıyorum yükseköğretimin, üniversitenin de bakanı olarak görüyor. Şöyle bir açıklaam yaptı; 'Bunlar hakkında hem adli hem idari soruşturma başlatılacak.' Hadi karardan haberin yok sayın bakan, bunu anlarız. Ama bize adli soruşturma açılacağını siz nereden biliyorsunuz?"

"BU OLUŞTURULAN KAOTİK ORTAMIN SORUMLUSU BİZ DEĞİLİZ"

"Bütün bunlar gösteriyor ki hukuk tamamen siyasallaşmış. Siyasal emirler doğrultusunda, toplumsal muhalefeti sindirmeye dönük bir araç haline getirilmiş ve biz de bu kapsamda bugün bir ifadeye çağrılmış durumdayız.

Köklü bir sendikayız, neyi ne için yaptığımızı da biliyoruz. Ve bu aldığınız karar, bir kez daha altını çiziyoruz. Bu oluşturulan kaotik ortam ki bunun sorumlusu biz değiliz. Bugün yargılanması gereken birileri varsa bu ülkenin çocuklarını geleceksizliğe sürükleyen birileri varsa bu iktidardır."

Ayrıca, Eğitim-Sen'in iş bırakma eylemlerine katılarak binlerce öğrencinin boykotuna destek veren İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Levent Dölek bu sabah gözaltına alındı.