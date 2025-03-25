Eğitim Sen'den soruşturmaya tepki: Biz hesap veririz ama siz MESEM'le mezara soktuğunuz çocukların hesabını nasıl vereceksiniz?"

Yayınlanma: 25.03.2025 - 19:26

Güncelleme: 25.03.2025 - 19:26

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından üniversite öğrencilerinin boykot çağrısına destek vermek amacıyla bir gün iş bırakan Eğitim Sen üyesi akademisyenler hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmaya Eğitim Sen'den tepki geldi. Genel merkez önünde açıklama yapıldı. Eğitim Sen'in bağlı olduğu Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) da açıklamaya katılarak, soruşturmaya tepki gösterdi.

''AKP KİMLİĞİYLE KAMU HİZMETİ YÖNETEMEZ''

İlk olarak KESK Eş Başkanı Ahmet Karagöz söz aldı. Sözlerine, "Eğitim Sen'e soruşturma açan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na Eğitim Sen'in ne olduğunu hatırlatmak isteriz" ifadeleriyle başlayan Karagöz, "Egitim Sen, yüz yılı aşan tarihsel birikime sahip bir örgüttür. Fakir Baykurt'un örgütüdür. Eğitim Sen AKP'nin, cemaatin, tarikatların karanlığına karşı aydınlığı savunur. Eğitim sen bir demokrasi örgütüdür. Başsavcı AKP yanlısı olabilir ama AKP kimliğiyle kamu hizmeti yönetemez" ifadelerini kullandı.

''BİLİMSEL EĞİTİM İSTEDİĞİMİZ İÇİN Mİ YARGILANACAKSINIZ?''

Karagöz'den sonra Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak konuştu. Yarın saat 10'da Ankara adliyesinde ifade vereceklerini duyuran Irmak, "Bunu elbette ki kabul ederiz. Eğitim Sen'in hesap veremeyeceği bir şey yoktur. Cumhuriyet Başsavcılığı ve MEB neyin hesabını soracak merak ediyoruz. Bilimsel eğitim istediğimiz için mi bizden hesap soracaksınız? Bizi bu ülkede uyguladığınız politikalarla, eğitim dışına attığınız çocukların hakkını savunduğumuz için mi yargılayacaksınız? Özgür bir üniversite ortamı talep ettiğimiz için mi bizi yargılayacaksınız? Buyrun yargılayın. Bunların hepsinin hesabını veririz" diye konuştu.

''ASIL SİZ YARGILANACAKSINIZ''

Irmak sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Bakan MESEM'le 11 çocuğu mezara soktunuz. Bunun hesabını nasıl vereceksiniz? 900 bin üniversite öğrencisi evinde. Bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Torpille on binlerce kişinin hakkını çaldınız. Tarikatlarda ve cemaatler taciz ve tecavüze bir kereden bir şey olmaz dediğiniz için, oralardan il eğitim müdürleri atadığınız için asıl siz yargılanacaksınız. Yoksul çocukların eğitim hakkını çaldınız Asıl siz yargılanacaksınız."