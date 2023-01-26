Sosyal Demokrasi Vakfı'nın 'demokrasi' ödülü Gezi tutuklularına
Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV), 2001 yılından beri düzenli olarak verilen “İnsan Hakları, Demokrasi, Barış ve Dayanışma Ödülü”nün bu yıl "Gezi Tutsakları”na verileceğini açıkladı. Ödül, yarın düzenlenecek törenle Gezi Davası nedeniyle tutuklu bulunanların ailelerine verilecek.
SODEV'den yapılan açıklamada, bağımsız jüri üyeleri Arzu Çerkezoğlu, Can Atalay, Kadri Gürsel, Türkan Elçi ile doğal jüri üyeleri Ertan Aksoy, Ercan Karakaş, Aydın Cıngı, Erol Kızılelma, Babür Atila'dan oluşan Seçici Kurul'un, 2001 yılından itibaren düzenli olarak verilen ‘İnsan Hakları, Demokrasi, Barış ve Dayanışma Ödülü’nün bu yılki sahiplerini belirlediğini duyurdu.
Açıklamada, “Ödül Seçici Kurulumuz, 2022 SODEV İnsan Hakları, Demokrasi, Barış ve Dayanışma Ödülü'nü, ‘Ya kin ve kibir baskın olacak, ya da kardeşlik, eşitlik, özgürlük ve demokrasi kazanacak. Biz adaleti, kardeşliği, vicdanı, özgürlüğü ve tabii ki Gezi’yi savunacağız’ diyen Gezi Tutsakları’na verme kararı aldı” denildi.
SODEV'den yapılan açıklamaya göre, ödül töreni yarın 19.00'da Taksim Hill Hotel'de düzenlenecek. Ödül, törenle Gezi Davası tutuklularının ailelerine takdim edilecek.
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