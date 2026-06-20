Sosyal medya paylaşımı nedeniyle yargılanıyordu: Akın Gürlek'in adının geçtiği davada dikkat çeken karar

Avukat Burak Saldıroğlu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle açılan “Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek” davasında verilen beraat kararı kesinleşti.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, Saldıroğlu’nun paylaşımının “hedef gösterme” suçu kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmederek beraat kararı vermişti.

Karara karşı Cumhuriyet savcısı ve paylaşımın yapıldığı dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan, bugün ise Adalet Bakanı olarak görev yapan Akın Gürlek’in vekili istinaf başvurusunda bulundu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, istinaf başvurularını esastan reddetti. Daire, yerel mahkeme kararında usul ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde eksiklik olmadığını belirtti. Böylece Saldıroğlu hakkındaki beraat kararı kesinleşmiş oldu.

DAVA SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIYLA AÇILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Saldıroğlu hakkında 8 Mayıs 2025’te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle iddianame düzenlemişti.

İddianamede, Saldıroğlu’nun paylaşımıyla o dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Akın Gürlek ve İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimi Yasin Karaca’yı “hedef gösterdiği” öne sürüldü.

Saldıroğlu’nun paylaşımı iddianameye şöyle yansıdı:

“Çağlayan’da bir hayalet geziyor. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimi, Akın Gürlek vs. adliyede kullandığı asansörde Ekrem İmamoğlu’nu görecek. Başı eğik yürümek zorunda olduğu için baktığı kaldırımlarda Ekrem İmamoğlu’nu görecek. Baktığı her duvarda, her sokakta, her insanda Ekrem İmamoğlu’nu görecek. Çünkü #imamoğluheryerde.”

SAVCILIK CEZA İSTEDİ

Savcılık, paylaşımda yer alan ifadelerin Gürlek ve Karaca’yı terör örgütlerine “hedef gösterme” niteliğinde olduğunu savundu.

İddianamede, Saldıroğlu’nun 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 6/1 maddesi kapsamında cezalandırılması talep edildi.

‘KİMSEYİ HEDEF GÖSTERMEK AMACIM YOKTU’

Saldıroğlu, mahkemedeki savunmasında suçlamayı kabul etmedi.

Paylaşımının eleştiri niteliğinde olduğunu belirten Saldıroğlu, “Kimseyi hedef göstermek amacıyla bir tweet atmadım. Suç oluşmamıştır. Beraatımı talep ederim” dedi.

Saldıroğlu’nun avukatları da paylaşımın siyasi ve hukuki eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, suçun unsurlarının oluşmadığını savundu.

MAHKEMEDEN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, kararında Yargıtay içtihatlarına da atıf yaptı.

Mahkeme, “hedef gösterme” suçunun oluşabilmesi için kişilerin terör örgütlerine hedef gösterilmiş olması gerektiğini belirtti. Kararda, dava konusu paylaşımın bu kapsamda değerlendirilemeyeceği vurgulandı.

Mahkeme, paylaşımın Anayasa’nın 26. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesi kapsamında ifade özgürlüğü sınırları içinde kaldığı sonucuna vardı. Bu gerekçeyle Saldıroğlu hakkında beraat kararı verildi.

İSTİNAF BAŞVURULARI REDDEDİLDİ

Beraat kararının ardından Cumhuriyet savcısı ve Akın Gürlek’in vekili kararı istinafa taşıdı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, yaptığı incelemede yerel mahkemenin kararında hukuka aykırılık bulunmadığını belirtti.

Daire, delillerde ve işlemlerde eksiklik olmadığına, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğuna hükmetti. Bu nedenle istinaf başvurularının esastan reddine karar verildi.

Kararın kesin olduğu kaydedildi.

AKIN GÜRLEK DAVADA HANGİ SIFATLA YER ALDI?

Akın Gürlek, sosyal medya paylaşımının yapıldığı ve iddianamenin düzenlendiği dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıydı.

Gürlek, 11 Şubat 2026’da Adalet Bakanı olarak atandı. İstinaf kararında ise Gürlek, dosyada katılan olarak yer aldı.