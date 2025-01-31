Sosyal medya paylaşımı sonrası gözaltına alınmıştı: Çiğdem Bayraktar Ör'e tutuklama talebi!
Dün akşam gözaltına alınan akademisyen yazar Çiğdem Bayraktar Ör, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Dün akşam gözaltına alınan akademisyen yazar Çiğdem Bayraktar Ör, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamalarıyla hakkında başlatılan akademisyen yazar Çiğdem Bayraktar Ör dün gece gözaltına alınmıştı. Gece ilk ifadesi alınan Bayraktar saat 17.30 sularında tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Etiketler: #Çiğdem Bayraktar Ör
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