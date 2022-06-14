Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenleme, TBMM Adalet Komisyonu'nda

14 Haziran 2022 Salı, 16:08

TBMM Adalet Komisyonu'nda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler başkanlığında toplanan komisyonda, teklifin maddeleri görüşülüyor.

Komisyonun önceki toplantısında teklifin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, basın kartı alabileceklerin tanımlandığı birinci maddesi kabul edilmişti.