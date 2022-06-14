Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenleme, TBMM Adalet Komisyonu'nda

AKP ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri devam ediyor.

AA
14 Haziran 2022 Salı, 16:08
Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenleme, TBMM Adalet Komisyonu'nda
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TBMM Adalet Komisyonu'nda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler başkanlığında toplanan komisyonda, teklifin maddeleri görüşülüyor.

Komisyonun önceki toplantısında teklifin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, basın kartı alabileceklerin tanımlandığı birinci maddesi kabul edilmişti.


AKP MHP TBMM Adalet Komisyonu
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