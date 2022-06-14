Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan sosyal medya fenomenlerine müjde
Gelir İdaresi Başkanlığı, bu yıl için kazançları 880 bin lirayı aşmaması koşuluyla sosyal medya fenomenlerinin gelir vergisinden muaf olacaklarını açıkladı.
Gelir İdaresi Başkanlığı, sosyal medyadan gelir elde eden içerik üreticileri için "vergi istisnası" rehberi hazırladı.
Rehbere göre, sadece bir sosyal medya platformu üzerinden 15 bin içerik üreticisinin 5 milyar liraya yakın gelir elde ettiği hesaplandı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak gelir elde edenler 880 bin lirayı aşmayan kazançlarda yüzde 15 stopaj ödeyecek. İstisna kapsamındaki faaliyetler nedeniyle elde edilen kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek.
Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, fenomenlerin vergi istisnasından yararlanması için Türkiye'de kurulu bankalarda hesap açması, bütün hasılatını bu hesap aracılığıyla tahsil etmesi gerekiyor. Bu yıl için kazançları 880 bin lirayı aşmaması koşuluyla gelir vergisinden muaf olacak olan içerik üreticilerinden, bu hesaba yatırılan dövizin aktarım tarihindeki kur üzerinden vergi alınacak.
HESAP AÇMALARI GEREKİYOR
Fenomenlerin bu istisnadan yararlanması için Türkiye'de kurulu bankalarda hesap açması gerekiyor. İnternet platformu üzerinden elde edilen reklam, abonelik, sponsorluk geliri, gelir vergisinden istisna olacak. İstisnadan yararlananlar başka ticari faaliyette bulunuyorsa ayrı ayrı hesap açacak.
İstisnadan, sosyal sağlayıcılar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişilerle akıllı telefon, tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişiler yararlanabiliyor. İstisna uygulanmasında mükelleflerin tam veya dar mükellef olmalarının bir önemi bulunmuyor.
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