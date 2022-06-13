Sosyal medyada tepki yağmıştı: Ambulansa yol vermeyen o sürücüye ceza

İstanbul Arnavutköy'de ambulansa yol vermeyerek sol şeridi kapatan sürücüye 427 lira idari para cezası kesildi. Söz konusu görüntüler önceki gün sosyal medyada yayılmış ve büyük tepki çekmişti.

DHA
13 Haziran 2022 Pazartesi, 13:08
Sosyal medyada tepki yağmıştı: Ambulansa yol vermeyen o sürücüye ceza
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Arnavutköy'de sol şeritte ilerleyen minibüs sürücüsü, yan şerit boş olmasına rağmen arkasındaki ambulansa yol vermedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Görüntüler üzerine çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, minibüs sürücüsüne 427 lira idari para cezası uyguladı. 

NE OLMUŞTU?

Olay geçen günlerde Arnavutköy - Sultangazi Yolu Habipler mevkiinde meydana geldi. Bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde, trafikte ilerleyen bir minibüs sürücüsü sağ şerit boş olmasına rağmen ambulansa yol vermedi. 

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler özellikle Twitter ve Ekşi Sözlük gibi mecralarda tepki çekti.


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