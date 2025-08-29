Sosyal medyada gündem olan 'masa taşıma' görüntüleri: Bir ucundan Bakan Güler, bir ucundan general tuttu...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da gerçekleşen "Teknofest Mavi Vatan" açılış töreninde konuşma yaptı.

Savunma sanayisinin gelişimi hakkında yaptığı konuşma için kürsüye gelen Cumhurbaşkanı'nın söz almasından önce yanındaki isimlerin hareketleri ise sosyal medyada tartışma yarattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 30. Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki iki generalle Cumhurbaşkanı'nın yanında yer alırken, Erdoğan'ın gelişiyle generallerle beraber masa taşımaya başladığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kimileri bu durumu eleştirirken, kimi sosyal medya kullanıcıları da yaşanan anların doğal bir şekilde ortaya çıkmış olabileceğini savundu.

ERDOĞAN NE MESAJ VERDİ?

Erdoğan, savunma sanayisinin önemini ve gelişimini işaret ettiği konuşmasında "İnancın ve azmin neleri başardığını görmek isteyenler bugün Türk Savunma Sanayisine bakıyor. Savunma sanayii destan yazıyor. Her alanda kelimenin tam anlamıyla destan yazıyoruz. Hasımlarımız endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyor. Onlar koşacak ama bizi yakalayamayacaklar. Bundan 100 yıl önce İstiklal Harbimiz nasıl ezilenlere inanç aşılamışsa bugün de savunma sanayimiz mazlumlara cesaret veriyor" dedi.