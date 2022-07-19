Sosyal medyada gündem oldu: 'Bilal Erdoğan'ın bu zirvede ne işi var?'
İran-Rusya-Türkiye üçlü zirvesine katılan heyette AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da yer aldığı ortaya çıktı. Bilal Erdoğan'ın hangi unvanla Tahran'da bulunduğu sosyal medyada gündem oldu.
İran'ın başkenti Tahran'da Astana Üçlü Zirvesi kapsamında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya geldi.
Erdoğan’ın İran ziyaretinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik etti.
Erdoğan'ın Tahran ziyaretine oğlu Bilal Erdoğan da katıldı. Bilal Erdoğan'ın 'hangi unvanla' heyette yer aldığı sosyal medyada gündem oldu.
"BU ZİRVEDE NE İŞİ VAR?"
Bilal Erdoğan'ın Tahran ziyaretine CHP 24'üncü dönem milletvekili Erdal Aksünger, "Bilal Erdoğan’ın bu zirvede ne işi var? Kabile Devleti miyiz!" diye tepki gösterdi.
Bilal Erdoğan’ın bu zirvede ne işi var ?— Erdal Aksünger (@EAksunger) July 19, 2022
Kabile Devleti miyiz ! pic.twitter.com/QgLa08862S
İşte o paylaşımlar:
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