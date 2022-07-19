Sosyal medyada gündem oldu: 'Bilal Erdoğan'ın bu zirvede ne işi var?'

19 Temmuz 2022 Salı, 23:49

İran'ın başkenti Tahran'da Astana Üçlü Zirvesi kapsamında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya geldi.

Erdoğan’ın İran ziyaretinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik etti.

Erdoğan'ın Tahran ziyaretine oğlu Bilal Erdoğan da katıldı. Bilal Erdoğan'ın 'hangi unvanla' heyette yer aldığı sosyal medyada gündem oldu.

"BU ZİRVEDE NE İŞİ VAR?"

Bilal Erdoğan'ın Tahran ziyaretine CHP 24'üncü dönem milletvekili Erdal Aksünger, "Bilal Erdoğan’ın bu zirvede ne işi var? Kabile Devleti miyiz!" diye tepki gösterdi.

Bilal Erdoğan’ın bu zirvede ne işi var ?



Kabile Devleti miyiz ! pic.twitter.com/QgLa08862S — Erdal Aksünger (@EAksunger) July 19, 2022

İşte o paylaşımlar: