Sosyal medyada sahte diploma çetesi: 'e-Devlet’te görünür' aldatmacası!

Sosyal medya platformlarında açıkça pazarlanan sahte lise ve üniversite diplomaları, hem dijital güvenlik sistemlerinin güvenilirliğini tartışmaya açtı hem de milyonlarca insanın emeğini hiçe sayan yeni bir karanlık piyasayı gözler önüne serdi.

Instagram ve Twitter gibi platformlarda yayımlanan reklamlarda “e-Devlet’te görünür, noter onaylı, garantili teslim” gibi ifadelerle müşteri arayan sahtekarlar, yurttaşlardan on binlerce lira talep ediyor.

Reklamlarda kullanılan ifadeler oldukça iddialı: “Resmi geçerliliği olan diploma”, “e-Devlet sistemi üzerinden doğrulanabilir”, “iş ve yurtdışı başvurularında kullanılabilir”.

Ancak bu vaatlerin tamamı aldatmacadan ibaret. Çünkü ne sistem üzerinden gerçek bir kayıt yapılabiliyor, ne de diplomalar geçerli.

MAĞDURLAR: ‘HEM SAHTECİLİK HEM DOLANDIRICILIK KURBANI’

Dolandırıcılara inanan bazı yurttaşlar, diplomalarının e-Devlet’e işlenmesini beklerken kandırıldıklarını söylüyor.

Şikâyet sitelerinde yer alan mesajlar durumun vahametini gözler önüne seriyor:

“5 gündür bekliyorum, diplomam gelmedi. 40 bin TL verdim, 100 bin daha ödemeye razıyım, yeter ki e-Devlet’te görünsün.”

“Mezuniyetim e-Devlet’e hâlâ işlenmedi, insan kaynakları sorguladı, çok zor durumdayım.”

“PDF attılar, sisteme yüklenmedi. Ne diploma var ne kayıt.”

“5 bin TL yatırdım, diploma gelmediği gibi tehdit edildim. Evime polis göndereceklerini söylediler.”

YALAN SİSTEM: E-DEVLET KAYITLI DİPLOMA ALDATMACASI

e-Devlet üzerinden diploma kaydı yalnızca resmî yollarla mezun olan bireyler için, YÖK ve MEB tarafından yetkilendirilmiş kurumlarca yapılabiliyor. Bu sistem dışarıdan müdahaleye kapalı.

Ancak sahte diploma çeteleri, “e-Devlet’e ekleniyor” yalanını kullanarak çaresiz ya da fırsatçı kişileri tuzağa çekiyor.

Gerçekte bu diplomaların hiçbir şekilde sisteme eklenmediği, çoğunlukla sahte PDF’ler gönderildiği ve paralarını kaptıranların dolandırıcıların tehdidine bile maruz kaldığı görülüyor.

EMEK HIRSIZLARI MAĞDUR ROLÜNDE

Ortaya çıkan tablo trajikomik: Sahte diploma almaya çalışanlar dolandırıldıklarını belirterek şikâyet sitelerine başvuruyor. Kimileri “aldatıldım” diyerek parasını geri istiyor, kimileri “e-Devlet’e işlemedi, bir şans daha verin” diyerek suçta ısrar ediyor.

Bu durum, sadece dolandırıcılık değil, aynı zamanda eğitim sistemine ve kamuya karşı işlenen organize bir suç yapısını da işaret ediyor.