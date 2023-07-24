Sosyal Politika Uzmanı Aziz Çelik Cumhuriyet TV'de açıkladı: En düşük emekli maaşı aslında 4 bin küsur lira!

Yayınlanma: 24.07.2023 - 17:03

Güncelleme: 24.07.2023 - 17:03

Geçtiğimiz mart ayında, 5 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı 2 bin lira artışla 7 bin 500 liraya yükseltilmişti. Düzenleme sonrası en düşük emekli maaşı yükseltilse de emeklilerin kök maaşı değişmedi. Kök maaş ile alt sınır maaşı arasındaki fark, Hazine yardımı ile karşılandı.

En düşük emekli maaşı Hazine yardımı ile 7 bin 500 lira olarak ödeniyordu. Hazine yardımı olmadan en düşük kök maaş miktarını öğrenmek amacıyla SGK'ya başvuran Sosyal Politika Uzmanı Aziz Çelik, yanıt alamayınca dava açtı. Yargı sürecinin ardından istediği verilere ulaşan Çelik, edindiği bilgileri Cumhuriyet TV'de aktardı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASLINDA 4 BİN KÜSUR TL!

2019 yılından bu yana SGK'ya başvurarak bilgi edinmeye çalışan Çelik, yargıya başvurmasının ardından edindiği bilgileri şu ifadelerle anlattı:

"SGK uzun zamandır emekli aylıkları konusunda kamuoyuna doğru bilgi vermiyor. SGK'nın sitesinde bazı rakamlar var ancak gerçeği yansıtmıyor. Emeklilerin kök aylıklarına bir de Hazine desteği ile ödeme yapılıyor. Dolayısıyla kamuoyu, en düşük emekli maaşının aslında ne kadar olduğunu bilmiyor. 2019 yılından beri bunu SGK'ya soruyorum. Birkaç kez başvurdum ama öğrenemedim. En son idari yargıya başvurdum ve öğrendim. SGK geçen haziran ayında başvuruyu yaptığım için o günün verisini bana iletti. Bu veriye göre en düşük emekli maaşı 1869 TL. Geçen hazirandan bu yana yapılan zamları eklediğimizde bugün en düşük emekli aylığı 4 bin 300 TL civarında."

"EMEKLİLER AÇISINDAN ORTAYA ÇIKAN TABLO KORKUNÇ"

SGK'nın emekli maaşlarına ilişkin verileri kasten paylaşmadığını iddia eden Aziz Çelik, "Yıllardır açıklanmayan bir bilgi bu. SGK bir kamu kurumu ve Türkiye'nin en büyük kurumlarından. Neredeyse nüfusun tamamının yaşam koşullarını belirliyor. Dolayısıyla kamuoyuna doğru ve şeffaf bilgi vermesi gerekiyor. Bu bilgiyi kasten vermediklerine inanıyorum. Yargı kararı olunca hemen verdiler. Bu bilgi emekli aylıklarının gerçek boyutunu ortaya koyduğu için bu bilgiyi paylaşmıyorlar. Bahsettiğim rakam dul eş ve yetim çocuk için daha da düşük ödeniyor. Emekliler açısından ortaya çıkan tablo oldukça korkunç" ifadelerini kullandı.

İKTİDARIN BULDUĞU YAMA YÖNETMİ: HAZİNE YARDIMI

Çelik, "Bu emeklilerin gözden çıkarılmasıdır" dedi ve şöyle devam etti:

"2008'den bu yana emekli aylık bağlama oranları çok düştüğü için iktidar bir yama yöntemi buldu. Hazine yardımı ile düşük emekli maaşlarını belli bir miktara tamamlıyor. Ancak emekliler kendi kök aylıklarından zam alıyorlar. Örneğin temmuz ayında milyonlarca emekli sıfır zam aldı. Temmuz ayında emekliye zam yapsalardı, ocak ayında seçim var, bir kez daha yapmak zorunda kalacaklardı. Temmuz ayında yapmak yerine seçimden önce yapmayı seçtiler. Böylece sosyal güvenlik harcamalarının önemli bir kalemini kısmış oldular. Tıpkı mart ayında düşük emekli maaşlarını 7 bin 500 liraya yükseltip, yüksek maaşlara zam yapmadıkları gibi. Milyonlarca insan zamlı aylıklarını almaya gittiklerinde zam almadıklarını gördü. Bu emeklilerin beklentileri ve yaşam koşullarıyla oynamak, onları sefalete mahkum etmektir."

MEMURLAR DİKKAT! İLAVE ÖDEME TUZAĞI

Memur maaşlarına getirilen seyyanen zamma ilişkin uyarılarda bulunan Çelik, "Temmuz ayında memur maaşlarına zam yapılırken 'ilave ödeme' adı altında seyyanen zam yapıldı. Ancak bu zam birtakım sorunlar ve tuzaklar içeriyor. Öncelikle bu zam memur emeklilerinin aylıklarına yansımıyor. Bunun yanında bu ilave ödeme farkı emekli ikramiyesinde dikkate alınmıyor. İşçilerin kıdem tazminatı en yüksek devlet memurunun bir yıllık emekli ikramiyesiyle sınırlıdır. Bu hesaba katılmadığı için işçilerin kıdem tazminatı tavanının da düşük olmasına yol açıyor. Bir diğer sorun, bütün memurlara aynı miktarda zam yapılması asgari ücrette olduğu gibi memur maaşlarını da aşağı doğru eşitlemeye yol açıyor. En düşük memur maaşı ile ortalama ya da yüksek memur maaşı arasındaki farkı kapatmış oluyor. Herkes asgari ücretli olmaya başlıyor, memurların büyük bölümü en düşük düzeyde eşitlenecek" dedi.