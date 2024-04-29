Sosyalistlerden 1 Mayıs için ortak karar: Taksim’e yürümek üzere Saraçhane'de

1 Mayıs’a günler kala Halkevleri, Emek Partisi, Sol Parti, TİP ve TKH İstanbul il örgütleri aldıkları ortak kararı duyurdu. Açıklamada "Tüm İstanbullu emekçileri, Taksim’e yürümek üzere 1 Mayıs’ta Saraçhane’de saat:10.00’da buluşmaya çağırıyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 14:26
Sosyalistlerden 1 Mayıs için ortak karar: Taksim’e yürümek üzere Saraçhane'de
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nın yasaklı olduğunu duyurmasına karşı sol ve sosyalist partilerden ortak tavır geldi.

Emek Partisi, Halkevleri, SOL Parti, Türkiye İşçi Partisi ve Türkiye Komünist Hareketi'nin İstanbul örgütleri, 1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek üzere Saraçhane’de saat 10.00’da buluşma çağrısı yaptı.

Ortak açıklamada "Türkiye işçi sınıfının mücadelesiyle tarihsel ve kentsel bir anlam kazanmış olan Taksim'i emekçilere kapatarak işçi sınıfının ortak mücadele hafızasını kesintiye uğratmak istiyorlar. AYM kararını tanımayarak kendi yarattıkları hukuku dahi ayaklar altına alıyor, gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını ihlal etmeye devam ediyorlar. Yasaklarla, baskılarla engellemeye çalıştıkları, işçi ve emekçilerin insanca bir yaşam ve çalışma talebi, eşit ve özgür bir yaşam mücadelesidir" denildi. 

Açıklamanın devamı şöyle:

"Sermayenin saldırılarına, yoksulluğa, işsizliğe, iş cinayetlerine ve sömürüye karşı işçi sınıfının kitlesel birliği ve mücadelesi, tüm yasakları delip geçecek tek seçenektir.

Bu seçeneği büyütmek, sınıf mücadelesinin önündeki güçlerin işçi ve emekçilerin büyüyen öfkesini insanca bir yaşam talebiyle birleştirerek meydanlara taşıma sorumluluğuyla hareket etmesini gerektirir.

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü’nde, sermayenin saldırılarına karşı tüm gücümüzle bir arada duralım!

1 Mayıs’ta birliğimizle, ortak ve irade kararlılığımız ile 1 Mayıs’ı yasaklamaya çalışan iktidara, 1 Mayıs’ı “hizaya sokmaya” çalışan sermaye sınıfı temsilcilerine, 1 Mayıs’a gölgesini düşürmeye çalışan sermaye sınıfına karşı güçlü bir yanıt verelim

İstanbul'un her yanından, Saraçhane'den ve Beşiktaş'tan Taksim meydanına yürüyecek emekçiler sermayenin saldırılarına güçlü bir yanıt verecek.

Bu doğrultuda aşağıda imzası olan kurumlar olarak; sermayenin ve AKP'nin ekonomik yıkım politikalarına karşı, eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, laiklik ve adalet için 1 Mayıs 2024'te bir araya geliyoruz.

Tüm İstanbullu emekçileri, Taksim’e yürümek üzere 1 Mayıs’ta SARAÇHANE’de saat:10.00’da buluşmaya çağırıyoruz."







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