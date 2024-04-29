AKP yasakladı, DİSK anayasayı hatırlattı: 1 Mayıs'ta Taksim'e

DİSK, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nı yasaklayan duyurusunun ardından Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ilgili kararından bir bölümü resmi sosyal medya hesabından paylaşarak çağrısını yineledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 12:17
AKP yasakladı, DİSK anayasayı hatırlattı: 1 Mayıs'ta Taksim'e
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nın miting alanı olarak gösterilen yerler arasında bulunmadığını duyurdu. İktidarın tepkilere rağmen devam ettirdiği yasak kararına karşı Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 12 Ekim 2023 tarihli kararını tekrar hatırlattı.

Konfederasyonun resmi sosyal medya hesabından paylaşılan kararın ilgili bölümünde "Kendisini o kültürün bir parçası olarak gören her kişinin 1 Mayıs günlerinde Taksim Meydanı'nın ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyunca aktarmak için orada bulunma hakkı vardır. 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı ile özdeşleşmesi nedeniyle anılan mekânın sınırlanması, aktarılmak istenen düşüncenin de sınırlanmasına neden olmaktadır" ifadelerine yer veriliyor.

Paylaşımda AYM kararının şu bölümüne yer verildi:

" ... işçi ve sendika kültürünün yapı taşlarından biri olan Taksim Meydanı yalnızca 1 Mayıs günü orada bulunanların dayanışmasını değil aynı zamanda emekçilerin ortak hafızasının varlığını göstermektedir. Bu durumda kendisini o kültürün bir parçası olarak gören her kişinin 1 Mayıs günlerinde Taksim Meydanı'nın ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyunca aktarmak için orada bulunma hakkı vardır. 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı ile özdeşleşmesi nedeniyle anılan mekânın sınırlanması aktarılmak istenen düşüncenin de sınırlanmasına neden olmaktadır."

 


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