Soylu AKP Grup Toplantısı'nı merdivenlerde izledi: 'Kabine'den çağrıldı ama gitmedi...'

04 Ocak 2023 Çarşamba, 21:57

AKP Grup Toplantısı sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, salonda bakanlara ait koltuklarda oturmak yerine merdivende oturmayı tercih etti. Soylu’nun merdivende oturduğu anların videosunu paylaşan gazeteci Özlem Gürses, ilginç durumu şöyle anlattı:

“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kabine koltuklarında değil, merdivende oturuyor… Meslektaşlarıma sordum ‘Çağrıldı kabineden ama gidip oturmadı’ dediler…"