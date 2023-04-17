Soylu: İstanbul dünyanın en güvenli şehirlerinden biri

Yayınlanma: 17.04.2023 - 09:08

Güncelleme: 17.04.2023 - 09:08

İstanbul Yeşilköy'de bir otelde düzenlenen İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Muhtarları İftar Buluşması'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un dünyanın en güvenli şehirlerinden biri olduğunu öne sürdü.

Bakan Soylu, uluslararası bir ekonomist grubun yaptığı güvenli şehirler endeksli araştırmasında İstanbul'un 2015'te 50 metropol arasında 41'inci olduğunu, bugün aynı araştırmada 60 metropol arasında İstanbul'un 37'nci sırada bulunduğunu kaydetti.

Soylu, 2016-2022 yıllarında toplam nüfusun yüzde 7,5 artış gösterdiği İstanbul'daki toplam polis, jandarma ve sahil güvenlik sayısının yüzde 42,3 artışla 40 bin 606'dan 57 bin 752'ye çıktığını aktardı.

BEKÇİ SAYISI 285'TEN 5 BİN 620'YE ÇIKARILDI

İstanbul'da güvenlik gücünde ciddi bir artış meydana getirdiklerini ifade eden Soylu, sadece çarşı ve mahalle bekçilerini 285'ten 5 bin 620'ye çıkardıklarını, ayrıca seçime kadar 720 bekçi daha göndereceklerini açıkladı.

İstanbul'daki asayiş durumuna ilişkin istatistiksel bilgiler de paylaşan Bakan Soylu, 2017'de 80 olan günlük ortalama hırsızlık sayısının 2022'de 27'ye düştüğünü, İstanbul'un ilçeleri hesap edildiğinde neredeyse 2 ilçeden birinde günde bir hırsızlık yaşandığını iddia etti.

Soylu, 2016-2022 yıllarında kentte mala karşı işlenen suçların yüzde 40 azaldığını, trafik kazası sonucu yaşanan can kaybı sayısının yüzde 25 azalışla 524'ten 392'ye düştüğünü, uyuşturucu madde bağlantılı ölümlerin 299 sayı gerilediğini, Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa ve Adana arasında "kişilere karşı işlenen suçlarda" 100 bin nüfus başına olay sayısı en düşük olan ilin 950 olayla İstanbul olduğunu söyledi.

"İLK KEZ BU RAKAMLA KARŞI KARŞIYA KALDIK"

Soylu, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz noktada şunun altını çizerek söyleyebilirim ki, size bir Türkiye rakamı vereceğim. İlk kez bu rakamla karşı karşıya kaldık. Geçen yılların ilk üç ayı ile bu yılın ilk üç ayını karşılaştırdığımız zaman ilk kez Türkiye'de operasyon, yakalama sayımız artmasına rağmen uyuşturucu kullananların sayısında yüzde 8'lik bir düşüş oldu. İlk kez trendi aşağıya doğru indirdik. İlk kez uyuşturucu satıcılığına başlayanların sayısında yüzde 15'lik bir düşüş oldu. Bu, sadece bizim güvenlik kuvvetlerinin başarısı değil. Bu aynı zamanda birlikte hareket ettiğimiz bütün unsurların ama başta muhtarlarımızın ortaya koyduğu iradenin tam anlamıyla sonucudur. Kaymakamlarımızın, valilerimizin, emniyet müdürlerimizin, jandarma komutanlarımızın her birinin ortaya koyduğu ısrarlı takibin sonucudur."

İSTANBUL DÜNYADA KADINLAR İÇİN EN TEHLİKELİ 10. MEGA KENT: Thomson Reuters Vakfı'nın 2017'de yaptığı ankete göre İstanbul kadınlar için en tehlikeli mega kentler arasında 10. sırada yer alıyor. Cinsel şiddet ve taciz tehlikesinde ise 19 şehir arasında en kötü 6. kent. Anket için 1 Haziran-28 Temmuz tarihleri arasında nüfusu 10 milyonun üzerindeki 19 büyük kentte 380 uzmanla görüşüldü. Bu kentlerde kadınlara yönelik cinsel şiddet, zararlı kültürel uygulamalar ve sağlık hizmetleri ile kadınların ekonomik güçleri ve eğitime erişimleri incelendi. Puanlama en kötü 1, en iyi 19 şeklinde yapıldı. İstanbul tecavüz, cinsel saldırılar ve taciz konusunda kadınlar için dünyadaki en kötü 6. kenti. Kadın sünneti, çocuk gelinler ve çocuk öldürme gibi kültürel uygulamalarda ise en kötü kentler arasında 8. sırada.

'SEÇİM GÜVENLİĞİ' AÇIKLAMASI

Seçim güvenliğine ilişkin de açıklama yapan Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı: