İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan seçim açıklaması: 'Yüzde 50’nin bir, bir buçuk puan üzerinde...'

Yayınlanma: 15.04.2023 - 12:41

Güncelleme: 15.04.2023 - 13:21

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber canlı yayınında Ankara Temsilcisi Ercan Gürses’in sorularını cevapladı.

İMECE’NIN UZAYA FIRLATILMASI

Yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE’nin uzaya fırlatılması hakkında da konuşan Bakan Soylu, "Yerli ve milli, TÜBİTAK tarafından üretilen ve artık görüntü aktarımı konusunda da gerek afet yönetimi olsun, gerek savunmada olsun, bütün bunlarda kapasitemizi daha fazla genişletecek ve bizim olan bir İMECE uydusuyla güne başladık. Bu konseptimiz, stratejimiz çok başarılı bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"7 FAY KIRIĞIYLA İLK KEZ KARŞI KARŞIYA KALIYORUZ"

Deprem bölgesindeki son durumdan bahseden Bakan Soylu, "6 Şubat gerek tarihi itibarıyla gerekse yaşadıklarımızla bir milattır. Bunun değerlendirmesini böyle ortaya koymak lazım. Milat olmasının sebebi de şudur: Burada karşı karşıya kaldıklarımız, yaşadıklarını anlatan ki ben 2’nci depremde oradaydım. Birinci depremin sesini, etkisini, yaygınlığını, aynı anda sonuçlarını bir kıyametle karşılaştıran çok sayıda depremzede hemşehrimizi gördüm. Çığlıkları, bağrışmaları. Bunu deprem olarak, afet olarak tarif etmek tam yaşadığımızın karşılığı olmayacakmış gibi geliyor. Biz önceden de depremler gördük, afetler gördük. Evet depremin bir yıkıcı etkisi oluyor, büyük maliyetleri oluyor. İnsanımızı, canımızı kaybediyoruz ama bu başka bir şey. Biz 3 fay kırığına kadar çalıştık doğru, ama 7 fay kırığıyla ilk kez karşı karşıya kalıyoruz. 11 vilayetin tamamını etkileyen, vatandaşımızın deyimiyle küçük kıyameti yaşamış olduk. 26 bin sadece arama-kurtarma yapılan enkaz var, bu az bir rakam değil. Biz acil yıkılacak-yıkılmış binaların enkazlarını taşıyoruz, 57 bin. Bağımsız bölümden bahsediyor değilim. Sadece Hatay’da günlük 14 bin kamyon seferi var" açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN'IN OYUNU AÇIKLADI

Partisinin İstanbul 2. bölgeden milletvekili adayı olduğunu hatırlatan Bakan Soylu, AKP'nin ve Erdoğan'a oy desteğine dair de "Büyük de bir heyecan yaşıyoruz. İnşallah hem partimizin güvenini mahcup etmeyecek hem de milletimizin güvenini mahcup etmeyecek bir kampanya olacak. Toplumun önüne kimse ben seçim kaybedeceğim diye çıkmaz. Çıkmamalı. 35 yıldır aktif siyasetin içindeyim. Bir tecrübemiz var ve sahayı görüyorum. Vatandaşımızın neler söylediğini çok net duyuyorum. Siyaset rasyonel ve bilimsel bir meseledir. 1995 Gaziosmanpaşa ilçe başkanlığından beridir araştırmalar yapıldı. Biz bugün birinci turda Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanlığını alıyoruz. Yüzde 50’nin bir, bir buçuk puan üzerinde... Şunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Biz bu farkı çok daha iyi bir noktaya taşıyabilecek adımların atılabileceğini, kampanyamızı öyle yürüteceğimizi ve aynı zamanda da özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı seçim beyannamesinin böyle bir sonuç oluşturacağını, Türkiye geleceğini ve Türkiye Yüzyılı’nın ortaya koyduğu Cumhur İttifakı, parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız üçgeninde ulaşabileceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.