Soylu sahur programında muhalefeti ve LGBTİ+'ları hedef aldı: 'Biz gideceğiz, aynı cinslerin evlenmesini isteyenler gelecek'

Yayınlanma: 16.04.2023 - 07:10

Güncelleme: 16.04.2023 - 07:11

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece saatlerinde Bayrampaşa Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu sahur programına katıldı.

Programda konuşan Soylu, Amerikan Büyükelçileri’nin söyledikleri laflarlar önceden hükümetin kimyasını bozduğunu söyleyen Soylu, "Şimdi Amerikan Büyükelçiliğini boş ver, Amerikan Başkanlığı’nı Türkiye’de kimse sallamıyor’" ifadelerini kullandı.

"BİZ GİDECEĞİZ, AYNI CİNSLERİN EVLENMESİNİ İSTEYENLER GELECEK"

Kılıçdaroğlu’na yüklenen ve aynı zamanda LGBTİ+'ları da hedef alan Soylu şu ifadeleri kullandı:

“Biz bu seçimi bu milletimizin bu yüksek verasetiyle öyle güçlü kazanacağız ki, bu millet Kemal’e de bay bay diyecek. Bize gitsinler diyorlar, biz gideceğiz de kim gelecek. Aile yapımızı bozmak isteyen her belediyede acaba bir LGBT bürosu kursak da bu milletin aile yapısını bozsak diye çaba harcayan ve özellikle LGBT’lilere karşı yapılacak her şeye iktidara gelin yasak getireceklerini ifade edenler, o zaman önce kendi evinden başla kardeşim.

Bu milletin huzuruyla, ailesiyle, aile yapısıyla ne uğraşıyorsun? Kendi evinden başla, madem aynı cinlerin evliliğini istiyorsun? Kendi evinden başla. Bu milletin başına niye musallat oluyorsun? Müslümanlığımıza, inancımıza, değerlerimize, milliyetimize, geleneğimize niye musallat oluyorsun? Madem bu işe bu kadar meraksın, hadi belediyelere yapsalardı. Biz gideceğiz, bu LGBT’ciler gelecek, aynı cinslerin evlenmesini isteyenler gelecek."

Kılıçdaroğlu’nun Irak’ın Kuzeyi ve Suriye’de operasyon olmayacak sözlerini eleştiren Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Peki orasını biz güvenli bölge haline getirdik. Orada şu anda 6 milyon Suriye’nin alt bölgelerinden gelen insanlar var. Onlara evler yaptık, yetmedi her türlü meseleleriyle ilgileniyoruz. Peki o ne olacak, PKK’dan, DEAŞ’tan (IŞİD) kaçtıkları için oradalar, rejimden korktukları için oradalar. Onlarda Türkiye’ye gelecek 6 milyon insan."