Soylu krem reklamından da rahatsız oldu: 'Kız kıza yakın olmak kadar doğal' diyor, tövbe estağfurullah

Yayınlanma: 02.05.2023 - 14:21

Güncelleme: 02.05.2023 - 14:39

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da kanaat önderleriyle bir araya geldi. Soylu'nun buradaki yeni hedefi, bir krem reklamı oldu.

"O REKLAMLARI TAMAMEN KALDIRACAĞIZ"

"Şimdi belediye otobüs duraklarında bir reklam var gördünüz mü bilmiyorum. Ne diyorlar ona? Bir krem" diye konuşan Soylu, "Diyor ki 'O kadar doğaldır' diyor. 'Kız kıza yakın olmak kadar doğal' diyor. Tövbe estağfurullah. Bakın Türkiye'yi getirecekleri ve getirmek istedikleri yer burasıdır. Ticaret bakanımızla konuştuk. O reklamları tamamen kaldıracağız. Bu kadar basit. Böyle bir reklam biz kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Soylu, şöyle konuştu:

"İnsanımızın ahlakına, insanımızın yapısına yönelik bir reklamı elbette kabul edebilmek mümkün değildir. Televizyon dizilerinde muhakkak LGBT bir karakteri bir tarafa sıkıştırıveriyorlar. Muhakkak. Neden? İnsanımızı alıştıracaklar. Ben söylüyorum, alınıyorlardı.

Sen kendin billboardlarda Kemal Kılıçdaroğlu olarak yazmışsın. Demişsin ki, 'Cinsel yönelimin her türlüsünü kabul edeceğiz' demişsin. Erkekle erkek kadınla kadının evlenmesini Türkiye üyeleri olarak getiriyorlar. Neden? Çünkü bizi yıllardır yıkamadılar. Bizim güçlü bir aile yapımız var."

SOYLU HANGİ REKLAMI KASTEDİYOR?

Bakan Soylu'nun 'eşcinsellik' anlamı çıkararak LGBTİ+'lar üzerinden hedef gösterdiği ürünün reklam filminde "Saçlarınız için doğal bakım da ne kadar doğal?" sorusuna çeşitli kadınlar yanıt veriyor.

Çalışan bir kadın "Kariyerime odaklanmam kadar doğal" derken, gece eğlenmeye çıkan kadınlar "Kız kıza takılmak kadar doğal" diyor.

Bir başka kadın ise "Evlenmek istememem kadar doğal" yanıtını veriyor.