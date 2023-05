Son dakika... 14 Mayıs seçimine 'darbe girişimi' demişti... Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya yanıt!

Yayınlanma: 02.05.2023 - 13:28

Güncelleme: 02.05.2023 - 14:04

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet Buluşmaları kapsamında Ağrı'daki yurttaşlarla bir araya geldi.

"BUNU KİMSEYE ANLATAMAZSIN"

Ekrem İmamoğlu, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Memleketin her yerinde mutfakta yangın var. Kırsalda tarımla ilgili sıkıntılar büyük. Ağrı da ihmal edilmiş şehirlerimizden biri. Yeterince öğretmen yok, yeterince sağlık görevlisi yok.

2023 yılında, 21 yıldır Türkiye'yi yöneten bir iktidar varsa, atık su arıtma tesisi yoksa bunu kimseye anlatamazsın. Böyle bir coğrafyanın atık su arıtma tesisi olmaz mı? Buradaki insanların hayatını bu kadar tehdit edebilir misiniz? 21 yıllık iktidarda bahaneniz ne olacak? İnanmayın. Kim yapacak biliyor musunuz? Biz geleceğiz, biz yapacağız.

2015 Gerede-Gürbulak otoyolu vaadedilmiş, '2023'te bitireceğiz' denilmiş. Yeni açıklamada '2035'te bitireceğiz' denilmiş. Allah'tan korkun. Gerede-Gürbulak otoyolunu da, Horasan-Gürbulak demiryolunu da biz geleceğiz, biz yapacağız.

"MEMLEKETİN HER YERİNİ EŞİTLEYECEĞİZ"

Değişik bir dönem içindeyiz. Ben ne hayal ediyorum? Ben şunu hayal ediyorum. Memleketin her evladı, burada gözlerimizin içine ışıl ışıl bakan gençlerimiz var görüyorum. Anneler var, babalar var. Hayatımızdaki en değerli varlığımız çocuklarımız. Çocuklarımızın gençlerimizin size söz, hakkını alacağı dönem geliyor. Benim Ağrılı bir gencin liyakatiyle bu cennet vatanın her kademesindeki her koltuğa, çalıştığında hakkını alacağı şekilde gelecek. Önündeki engelleri kaldıracağız.

Memleketin doğusunu en batısı, en kuzeyini en güneyi ile eşitleyeceğiz. Memleketin her yerin, eşitleyeceğiz.

"SANDIK GÜVENLİĞİNE DESTEK OLMANIZI İSTİYORUZ"

Bu seçim herkese adalet. Bu seçim böyle bir seçim. Milletin ittifakını tercih ettiğiniz takdirde bizim ekibimiz kuvvetli. Bizim ekibimizde güçlü liderler var, iki büyükşehir belediye başkanı var. Ama esas olarak bizim ekibimizde hayatını hak, hukuk, adalet mücadelesine adamış, aynı zamanda devlet insanı, erdemiyle, insanlığıyla herkesi kucaklayan, etnik kökenine bakmadan, kimliğine bakmadan, inancına bakmadan herkese eşit bakacağız diyen, bu seçim Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih etme seçimidir.

14 Mayıs'a çok az kaldı. 14 Mayıs'a kadar eşinizle, dostunuzla konuşun. Bu bir parti seçimi değil. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istiyoruz. Sizden sandık güvenliğine destek olmanızı istiyoruz. Sandıkların başında olmanızı istiyoruz."

"DARBEYİ SİZ YAPIYORSUNUZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir" sözlerine Ağrı'da yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, "Bunlardan birisi kalktı dedi ki 'Sandığa gider de oy verirler de ve iktidar değişirse; sözde darbe oluyormuş.' Ya darbeyi siz yapıyorsunuz. Bu ülke darbelerden çok çekti" dedi.

İNANÇ VE KİMLİK MESAJI!

Kılıçdaroğlu, inanç ve kimliklere herkesibn saygılı olacağına vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Beşli çeteye değil, size çalışacağız. Türkiye'ye hakkı, hukuku ve adaleti getirmeye hazır mısınız?

85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım, 85 milyona hizmet edeceğim. Hiçbir ayrılık ve gayrılık olmayacak.

Herkesin inancına herkes saygı duyacak, herkesin kimliğine herkes saygı duyacak. Herkesin kimliği kendi şerefidir ve kendi onurudur. Ben dahil 85 milyon saygı duyacak. Söz veriyorum: Herkes kimliğiyle şeref duyacak!"