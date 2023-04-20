Soylu seçim öncesi sinyali verdi: Erdoğan'dan 'ÖTV müjdesi' mi gelecek?

Yayınlanma: 20.04.2023 - 23:26

Güncelleme: 21.04.2023 - 00:15

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ramazan ayının son iftarında taksicilerle bir araya geldi. İstanbul Taksiciler Odası'nın düzenlediği iftar programına katılan Soylu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ÖTV MÜJDESİ Mİ GELECEK?

Taksicilerin ÖTV meselesinin gündeme çok kez geldiğini vurgulayan Soylu, "ÖTV meselesi gündemimize çok geldi. Maliye Bakanımızla da konuştuk. Cumhurbaşkanımızla bu meseleyi bir kez daha konuşacağız. Ben inanıyorum ki buradan güzel bir haber çıkacak size, ihtiyacınız da var, ihtiyacımız da var. Bunu biliyoruz, konuştuk. Korsan meselesiyle ne kadar uğraştığımızı biliyorsunuz. Aynen uğraşmaya devam edeceğiz. Ona ait yeni bir yöntemi, yeni bir sistemi oluşturuyoruz birlikte. Orada da bir mücadele edeceğiz. Yeni uygulamamız Taksim, bu konuda da biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü birileri uluslararası sistem üzerinden burada devreye girmeye çalışıyorlar. O zaman bizim esnafımız en güzel hizmeti ortaya koymak zorunda. Onun için en güzel yönetimi, en güzel sistemi oluşturmak zorunda. Ben onun da çok başarılı bir sistem olacağını düşünüyorum. Şimdi başkanım söyledi 12 bin taksi şu ana kadar o sistemin içerisine girmiş" diye konuştu.

'TOGG'U SÜRÜYORUM, SÜRÜŞ KEYFİ GÜZEL'

Soylu, Karadeniz Gazı'nın karaya ulaşmasına da değinerek, “Şu anda, Allah nasip ederse Karadeniz gazının, Sakarya Gaz Sahası'nda milletimizle buluşma müjdesini ve ilk sisteme girişini ülkemizde bir onur saati olarak, onur zamanı olarak şu anda milletimizle paylaşan kıymetli Cumhurbaşkanımızdır. TOGG'u unuttuk, biz unuttuk ama şoför esnafı unutmaz. İnşallah şoför esnafı da en kısa zamanda TOGG'la buluşmuş olacaktır. Ben sürüyorum. Sürüş keyfi güzel, güvenliği güzel. Kaç günden beri İstanbul sokaklarında taksicilerimizle de, şoför esnafımızla da, minibüsçülerimizle de, her biriyle selamlaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

SEÇİM ÖNCESİ MÜJDELER GELMEYE DEVAM EDİYOR

14 Mayıs öncesi seçim vaatlerini açıklayan Erdoğan, üniversite öğrencilerinden "bir defaya mahsus olmak üzere" cep telefonu ve bilgisayar alınımında vergi muafiyeti sağlanacağını açıklamıştı. Bunun yanı sıra yeni evlenecek gençlere, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sağlanacağını duyuran Erdoğan, bugün de doğalgazda 1 aylık tam ücretsiz kullanım ve yıl boyu belirli ücret tarifesi uygulanacağını açıkladı.