TBMM'de 'şehit' kavgası! Sırrı Sakık ile Süleyman Soylu birbirine girdi

Yayınlanma: 25.12.2023 - 10:06

Güncelleme: 25.12.2023 - 10:17

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, TBMM Genel Kurulu’nda iki günde 12 askerin şehit edilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

‘Savaş, savaşmayana güzeldir’ sözünü hatırlatan Sakık, “Ey parlamento, bana gösterin. Geçmişten bugüne kadar, 40 yıllık süre içerisinde bir tek milletvekilinin çocukları ve yakınları ölmüş mü? Asla. Ölmüyor. Ama savaşın faturasını yoksul Anadolu çocukları yaşıyor” dedi.

Sakık’ın, “Ben sizleri yürekten göreve davet ediyorum. Bu topraklarda barışın inşa olmasını istiyorum” dediği sırada AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile aralarında kısa süreli tartışma yaşandı.

Soylu, Sakık’a; “Ne göreve davet ediyorsun? Savaş devletler arasında olur. Hadi oradan. Kimseyi göreve davet etme, sen PKK’ya laf söyle. Senin kim olduğunu biliyorum” dedi.

"TERBİYESİZ ADAM"

Sakık ise Soylu’ya “Bağırma haddini bil. Terbiyesiz adam. Sabahtan beri insanlar konuşuyor, sen orada hamaset yapıyorsun… Başka hiçbir şey bildiğin yok. Bu sokakları, şu masayı tetiklemekten başka hiçbir şey bilmiyorsun” yanıtını verdi.