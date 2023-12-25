TBMM'de 'şehit' kavgası! Sırrı Sakık ile Süleyman Soylu birbirine girdi
DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın TBMM'de yaptığı konuşma sırasında kullandığı "Savaşın faturasını yoksul Anadolu çocukları yaşıyor" sözleri tartışmaya neden oldu. Sakık'a tepki gösteren AKP’li Süleyman Soylu "Savaş devletler arasında olur. Hadi oradan" dedi.
DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, TBMM Genel Kurulu’nda iki günde 12 askerin şehit edilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
‘Savaş, savaşmayana güzeldir’ sözünü hatırlatan Sakık, “Ey parlamento, bana gösterin. Geçmişten bugüne kadar, 40 yıllık süre içerisinde bir tek milletvekilinin çocukları ve yakınları ölmüş mü? Asla. Ölmüyor. Ama savaşın faturasını yoksul Anadolu çocukları yaşıyor” dedi.
Sakık’ın, “Ben sizleri yürekten göreve davet ediyorum. Bu topraklarda barışın inşa olmasını istiyorum” dediği sırada AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile aralarında kısa süreli tartışma yaşandı.
Soylu, Sakık’a; “Ne göreve davet ediyorsun? Savaş devletler arasında olur. Hadi oradan. Kimseyi göreve davet etme, sen PKK’ya laf söyle. Senin kim olduğunu biliyorum” dedi.
"TERBİYESİZ ADAM"
Sakık ise Soylu’ya “Bağırma haddini bil. Terbiyesiz adam. Sabahtan beri insanlar konuşuyor, sen orada hamaset yapıyorsun… Başka hiçbir şey bildiğin yok. Bu sokakları, şu masayı tetiklemekten başka hiçbir şey bilmiyorsun” yanıtını verdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Ölümlerinde kimlerin sorumluluğu varsa…’
- Şehit cenazesinde gerginlik
- 'Bir yıl önce aldığım şehit uyarısı'
- Borsa yatırımcısını uyardı!
- Özgür Özel'den Ömer Çelik'e 'bildiri' yanıtı
- 'İnsanın olduğu yerde sınıf olacak'
- 'Kirli siyasete ortak olmayız'
- BBP lideri Destici böyle 'istedi'
- Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti
- Anket sonuçları açıklandı: Son 20 yılın en iyi 50 dizisi