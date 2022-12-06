Soylu yine Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

06 Aralık 2022 Salı, 15:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik “şerefsiz” ifadesini kullanarak Kılıçdaroğlu'nun hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya karşı 5 kuruşluk hakaret davası açtıklarını duyurdu.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince; ‘Şerefsiz’ hakaret sözünü yönelten Süleyman Soylu hakkında (ederi dikkate alınarak) 5 Kuruşluk manevi tazminat davası açtık! Bu müptezelden, alışkanlık haline getirdiği ahlaksızlığın hesabını soracağız” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Çelik'in paylaşımına yanıt olarak şu ifadeleri kullandı;

"Kılıçdaroğlu Zavallı bir adam. Belediye başkanlarının korkusundan, Akşener'in çalımlarından sıyrılmak gündem değiştirmek için avaneleriyle iftira/hakaret ediyor ettiriyor.

Peki yeni tetikçisi FETÖ’cü avukata nasıl teslim oldu?

Cevap:

Kaset kumpası sonrası 'Elektronik Kelepçe' "