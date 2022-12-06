Soylu yine Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hedef gösterdiği için kendisine dava açan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'e sosyal medya hesabından yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik “şerefsiz” ifadesini kullanarak Kılıçdaroğlu'nun hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya karşı 5 kuruşluk hakaret davası açtıklarını duyurdu.
Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince; ‘Şerefsiz’ hakaret sözünü yönelten Süleyman Soylu hakkında (ederi dikkate alınarak) 5 Kuruşluk manevi tazminat davası açtık! Bu müptezelden, alışkanlık haline getirdiği ahlaksızlığın hesabını soracağız” ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Çelik'in paylaşımına yanıt olarak şu ifadeleri kullandı;
"Kılıçdaroğlu Zavallı bir adam. Belediye başkanlarının korkusundan, Akşener'in çalımlarından sıyrılmak gündem değiştirmek için avaneleriyle iftira/hakaret ediyor ettiriyor.
Peki yeni tetikçisi FETÖ’cü avukata nasıl teslim oldu?
Cevap:
Kaset kumpası sonrası 'Elektronik Kelepçe' "
Kılıçdaroğlu Zavallı bir adam.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 6, 2022
Belediye başkanlarının korkusundan, Akşener'in çalımlarından sıyrılmak gündem değiştirmek için avaneleriyle iftira/hakaret ediyor ettiriyor
Peki yeni tetikçisi FETÖ’cü avukata nasıl teslim oldu?
Cevap:
Kaset kumpası sonrası “Elektronik Kelepçe”?? https://t.co/pgqFSuUZWu pic.twitter.com/tgH4MJLNjW
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