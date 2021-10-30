Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: "Şapka düşecek keliniz görünecek, benim kelim hep açıktır"

30 Ekim 2021 Cumartesi, 17:59

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Tokat İl Başkanlığı Danışma Meclisi toplantısında partililere seslendi.

Soylu, AKP'nin oy oranının CHP'nin oy oranından 15,5 puan fazla olduğunu iddia etti. Soylu, "2023 yılında şapka düşecek keliniz görünecek. Benim kelim hep açıktır. Ama sizinki görülecek" dedi.

ANKET YORUMU

Anket tartışmalarına değinen Soylu, AKP oylarının CHP oylarının 15.5 puan önünde olduğunu açıklayarak şunları söyledi;

Anketler şöyleymiş, böyleymiş. Kılıçdaroğlu, onun aveneleri. Aç tavuk kendini darı ambarında zannedermiş. Bu anket işini çocukluğumdan beri takip eden bir kardeşinizim. Burada söylüyorum.

Her ay araştırmaları takip ederim. Onların kurmaca araştırmaları değil. Bu milletin gördüğü ama bizimde takip ettiklerimiz var.

Cumhuriyet Halk Partisi, ister çatla ister patla. Aramızda şu anda 15,5 puan var. 15.5 puan. Öyle yok öyleydi yok böyleydi.

2023 yılında şapka düşecek keliniz görünecek. Benim kelim hep açıktır. Ama sizinki görülecek. Hiç endişe etmeyin, hiç merak etmeyin.

TEZKERE TARTIŞMALARI

Tezkere oylaması üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Soylu, şunları söyledi:

Dün 29 Ekim'di. Kemal Kılıçdaroğlu, bu millet bu Cumhuriyeti de bu özgürlüğü de bu bağımsızlığı da şanla şerefle kanla kazandı. Senin gibi kasetle kazanmadı.

Bize neyin hesabını soracaksınız. Biz neyin hainiyiz. Bu ülkede terörü bitirdiğimiz için mi hainiz. Ayasofya'dan ‘Allahüekber' okunduğu için mi hainiz. Bu ülkenin şehirlerine inilemiyordu.

Utanmaz Sivas'tan öteye gidemiyordun. Şimdi ülkenin her yerinde siyaset yapma imkanı buluyorsun. Bu tezkere Türkiye için bir dönüşümün, bir miladın teminatıdır.

Bunun burada altını çizmek istiyorum. Birileri bize birilerinin talimatı ile büyükelçiler ile bildiri verdiriyor. Birileri bir takım oyun ve tezgahların içerisinde bulunuyor. Öteki taraftan dönüp siz artık sınırların dışına çıkmayacaksınız, eğer çıkarsınız hainsiniz diyor.

“ARTIK YENİ BİR TÜRKİYE VAR”

Muhalefetin Türkiye'yi içe hapsetmek isteyen bir politika güttüğünü ifade eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bunların anlaşılmaz bir politikası var, dikkat edin. Türkiye'yi sürekli içeriye hapsetmeye çalışan bir politikaları var. Bir Suriye'ye bakmayacağız. Libya ile neden ilgileneceğiz. Afrika'ya gitmeyeceğiz. Etrafımızdaki coğrafya ile hiçbir ilişki kurmayacağız.

Azerbaycan ile görüşmeyeceğiz. Peki o zaman sınırımızdan çıkmayalım da Münbiç, Telafer, Afrin terör yuvası mı olsun. Bize Misak-i Milli hatıramız olan yerler, içeride bitirdiğimiz PKK'ya can suyu mu olsun. İdlip'te katliamlar yaşansın biz sırt mı dönenim.

Afganistan ile ilgilenmeyelim mi. Milyonlarca göçmen kapımıza sığınsın biz çaresiz mi kalalım. Bir santim buraya kıyısı olmayan Batılı ülkeler Ak Deniz'de doğalgaz ve petrol ararken Libya'da oyun üstüne oyun kurarken biz kenarda mı duralım.

Alışmışlar süslüm, büklüm bir Türkiye'ye. Parmak sallanınca susan bir Türkiye, ezilen bir Türkiye. O eski bir Türkiye'ydi. Şimdi yepyeni bir Türkiye var. Tayyip Erdoğan'ın lideri olduğu.