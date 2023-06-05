Star yazarı Yakup Köse Cumhuriyet'i hedef aldı: '100 yılın hesabını soracağız'

Yayınlanma: 05.06.2023 - 10:52

Güncelleme: 05.06.2023 - 10:52

AKP'ye yakın Star gazetesinde kaleme alınan bir köşe yazısında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna işaret edilerek "100 yılın hesabının sorulması" çağrısında bulunuldu.

Çağrıyı yapan isim ise, İBDA-C hükümlüsü Yakup Köse oldu. Köse, "Hesaplaşma zamanı" başlıklı yazısında CHP'nin "helalleşme" çağrısına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Helalleşme karşılıklı olur. Bu güruhun Müslüman Anadolu halkının üzerinde ne hakları var ki, helal edecekler? Olacak olan helalleşme değil hesaplaşma. Ve hesabı soracak olanlar da bizleriz. Onlar 20 yıllık Ak Parti iktidarının hesabını sormanın hayalini kuruyorlardı. Bizim ise hesabını soracağımız bir 100 yıl var"

"Hesap sormayı geciktirdikçe malum güruh daha da azıyor, pervasızlaşıyor" diyen Köse, İBDA-C'nin kurucusu Salih Mirzabeyoğlu'na atıf yaparak şöyle devam etti:

"Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu'nun ifadesiyle, bizim kesimde efendilikle pısırıklık karıştırıldığından azgın güruh kendinde güç vehmediyor. Oysaki bir "Kes ulan"lık canları var. Hatırlarsınız, Erdoğan Başbakan olduğu dönemde katıldığı Milli Güvenlik Kurulu'nda 28 Şubat günlerinde olduğu gibi konuşan bir komutana "Kes ulan" demişti ve köhnemiş Türkiye'nin değişimi o gün başlamıştı."

Köse, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eski Türkiye'nin azgın güruhunu bir daha Müslüman Anadolu halkına parmak sallamayacak duruma getirmek herkesin vazifesi. Halk reyini verdi, şimdi icraat görmek istiyor! Sandıktan, sahte helalleşme değil hesaplaşma çıktı."