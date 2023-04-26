Bergüzar Korel ve Şahan Gökbakar gündem olan videoya tepki gösterdi: Laiklik çıkışı!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 12:36

Güncelleme: 26.04.2023 - 12:45

Oyuncu Bergüzar Korel ile komedyan Şahan Gökbakar, bir içki firmasının Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılına özel hazırlayarak sosyal medyada yayınladığı videoya tepki gösterdi.

"İKİ YÜZLÜLÜĞÜNÜZE TAHAMMÜL KALMADI ARTIK"

Bergüzar Korel, sosyal medya kullanıcıları tarafından çok konuşulan ve paylaşılan videoya ilişkin Instagram hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Laikliği rakıya indirgeyen, barlarda sarhoş bir şekilde 10. Yıl Marşı söylemeyi vatanseverlik sayan ve tüm bu saçmalıkları da Cumhuriyet'e bağlayanlar... İki yüzlülüğünüze tahammül kalmadı artık."

"AKP GİTTİĞİ GÜN DİYE YAPAYDINIZ YA?!"

Komedyen Şahan Gökbakar da, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile söz konusu videoyu sert bir dille eleştirdi.

Gökbakar, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yeni Rakı Global, yaptığınız reklam videosunu ayıpladım! Özellikle 29 Ekim gibi bu ulusun en onemli milli gününü, hem de 100. yılında, bu kadar ucuz bir algı oyununa kalkan etmenizi kabul edemiyorum. Yiyorsa bir tarafınız 'Akp gittiği gün' diye yapaydınız kampanyanızı?! Yemedi mi?!

Sonra da biz 29 Ekim kastettik ha. Özgür yasamayı rakı içmekle kodlamanız da rahatsız edici de hadi o reklam kısmı diyelim. Ama iş Cumhuriyet'e gelince, orada duracaksınız. Bütün reklamı 'iktidarın gittigi gün' metaforu üzerine kurup, sonunda 29 Ekim deyince, işte orada çok ayıp ediyorsunuz...! 29 Ekim ve Cumhuriyet'in 100.yılı, sizin siyasi mesaj algılı rakı reklamınızın mezesi değildir. "

Yeni Rakı Global, yaptığınız reklam videosunu ayıpladım! Özellikle 29 Ekim gibi bu ulusun en onemli milli gününü, hem de 100. yılında, bu kadar ucuz bir algı oyununa kalkan etmenizi kabul edemiyorum. Yiyorsa bir tarafınız "Akp gittiği gün" diye yapaydınız kampanyanızı?! Yemedi… — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) April 24, 2023

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya kullanıcıları tarafından çok konuşulan ve paylaşılan videoda, şu ifadelere yer verilmişti:

"Gelin bu yıl her yerde sofraları Cumhuriyet’imizin şerefine kuralım. Sadece 29 Ekim günü değil, 2023 yılında kuracağımız her sofra Cumhuriyet sofrası olsun."