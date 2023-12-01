Star yazarı Yakup Köse, polisi şikayet etti: Sokaklarda Ebu Ubeyde operasyonu yapıyorlar, hayra alamet değil

Yayınlanma: 01.12.2023 - 11:35

Güncelleme: 01.12.2023 - 11:41

İktidara yakın Star gazetesinin yazarlarından Yakup Köse, Hamas'ın sözcüsü Ebu Ubeyde'nin poster ve afişlerinin bazı şehirlerde toplatılmasına tepki gösterdi.

Yakup Köse, "Kim bu yetkililer?" başlıklı yazısında, Türkiye'nin bazı bölgelerinde polisin sokaklardan Ebu Ubeyde'nin posterlerini topladığını belirtip "Ebu Ubeyde veya Hamas hakkında Türkiye'de aleyhte bir mahkeme kararı var da bizim mi haberimiz yok! Hamas Türkiye'de terör örgütü listesinde de Başkan Erdoğan mı habersiz!" diye yazdı. Köse, "Maalesef bazı işgüzar yetkililer, Türkiye'de iç savaş çıkarmaya azmetmişlerin ümidi olanın peşine takılmışlar sokaklarda Ebu Ubeyde operasyonu yapıyorlar!" iddiasında bulundu.

Yazısının devamında konuyu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde sokaklara asılan pankartlara getiren Köse, "Cumhuriyet bayramında ve 10 Kasım'da sokaklar kutlama ve anma pankartlarından geçilmiyordu, hangisine izin alındı; Hiçbirine!" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ima ederek "Türkiye'de iç savaş çıkarmaya azmetmişlerin ümidi olan öznenin peşine takılan yetkililer devlet içinde yeni bir paralel yapılanmanın peşindeler mi?" diye soran Köse, "Devletin ve halkın tavrı net olan bir vakada bazı devlet görevlileri aksi istikamette davranmaları hayra alamet değildir, biline!.. Başkan Erdoğan'ı uluslararası ilişkilerde zora sokacak içteki her hamleye anında müdahale edilip büyümeden boğulmalıdır!" sözleriyle tamamladı.

'CUMHURİYETLE HESAPLAŞMA'YA ÇAĞIRMIŞTI

Kendisi de bir İBDA-C hükümlüsü olan Yakup Köse, daha önceki bir yazısında da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna işaret edilerek "100 yılın hesabının sorulması" çağrısında bulunmuştu. Köse, "Hesaplaşma zamanı" başlıklı yazısında CHP'nin "helalleşme" çağrısına tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı.

"Helalleşme karşılıklı olur. Bu güruhun Müslüman Anadolu halkının üzerinde ne hakları var ki, helal edecekler? Olacak olan helalleşme değil hesaplaşma. Ve hesabı soracak olanlar da bizleriz. Onlar 20 yıllık Ak Parti iktidarının hesabını sormanın hayalini kuruyorlardı. Bizim ise hesabını soracağımız bir 100 yıl var."