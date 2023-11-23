İsmailağa'ya yakın isimden provokasyona davetiye: 'Hamas'ın Filistin'de yaptığını Türkiye'de yapmak zorundayız'
İsmailağa cemaatine yakın isimlerden Saadettin Ustaosmanoğlu'nun sosyal medya üzerinde paylaşılan görüntülerinde “Hamas’ın Filistin’de yaptığı biz Türkiye’de yapmak zorundayız” ifadelerini kullandığı görüldü.
İsmailağa cemaatinin ölen lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu’nun konuştuğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Ustaosmanoğlu’nun videosunda “Hamas’ın Filistin’de yaptığı biz Türkiye’de yapmak zorundayız.
Biz şu an itibarıyla eğer vakti zamanı iyi değerlendirebilirsek Türkiye’de bir devrimin olmaması için hiçbir sebep yok.
Vallahi de billahi de tallahi de zafere az kaldı” dediği görüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli’nin elindeki suskunluk sopası
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- MSB'den açıklama geldi!
- Ümit Özdağ o protokolü paylaştı!
- Ankara'da sürpriz görüşme!
- Bir aileyi katletti!
- Kredi kartı faizlerine ilişkin yeni karar!
- 'Bölünme yok'
- Vahdettin konusunda tarih neler söylüyor?
- İlk anketler Wilders'i gösterdi