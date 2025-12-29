Suat Özçağdaş paylaştı: İşte CHP'nin Gölge Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı faaliyetleri...

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 11 Kasım 2023'ten 28 Kasım 2025'e kadar geçen süreçte eğitim alanında yaptığı çalışmaların özetlendiği kısa faaliyet raporu yayımlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş imzasıyla yayımlanan raporda, eğitimle ilgili gündemdeki konulara ve sorunlara dikkat çekmek için 163 kez sözlü ve yazılı basın açıklaması yapıldığı belirtildi.

Meclis'te 67 soru önergesi, 8 kanun teklifi, 13 araştırma önergesi verildiği kaydedildi. Hukuka aykırı, eğitimin niteliğini düşüren yönetmelik değişikliklerine, uygulamalara, atamalara, görevi kötüye kullanma gibi durumlara karşı 6 kez dava açıldığı, 4 kez suç duyurusunda bulunulduğunu aktarıldı.

Raporda, CHP'nin eğitim faaliyetleri ise şöyle sıralandı:

24 SAAT EĞİTİM MARATONU: 18-19 Temmuz 2024 – Anıtpark, Ankara Eğitim sorunlarına değinmek ve çözüm önerileri sunmak üzere gerçekleştirilen ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in açılış konuşmasıyla başlayan 24 Saat Eğitim Maratonu’nda genel başkan yardımcılarımız, parti meclisi üyelerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, akademisyenler, öğretmenler, uzmanlar, sendikacılar ve aktivistlerden oluşan yüze yakın konuşmacıyla, 21 ana oturumda 24 saat boyunca konuşmalar yapıldı.

EĞİTİM ZİRVESİ: 19-20 Ekim 2024 – Hasanoğlan, Ankara Partimizin eğitim politikalarının yazımı için çalışma gruplarımızın ve il - ilçe eğitim sekreterlerimizin katılımıyla gerçekleştirilen Eğitim Zirvesi, iki yüzü aşkın katılımcıyla Hasanoğlan’da yapıldı. Eğitim Zirvesi’nin ilk günü; açılış konuşmaları sonrasında 21 çalışma grubumuz farklı konu başlıklarında gün boyu çalışmalar ve tartışmalar yürüttü. Eğitim Zirvesi, 20 Ekim’de Genel Merkezimizde, katılımcıların sunumları ile sonlandı.

BİLİM VE DEMOKRASİ IŞIĞINDA YÜKSEKÖĞRETİMİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: 6 Kasım 2024 – EBB Sanat ve Kültür Sarayı, Eskişehir YÖK’ün kuruluş yıl dönümünde, yükseköğretimde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine ‘Bilim ve Demokrasi Işığında Yükseköğretimi Yeniden Düşünmek’ etkinliği düzenlendi. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in açılış konuşması ve Genel Sekreterimiz Sayın Selin Sayek Böke’nin Ufuk Turu konuşmasının ardından başlayan etkinlikte; Yükseköğretim Sisteminin Sorunları, Akademisyenlerin Sorunları ve Öğrencilerin Sorunları başlıklarında akademisyenler, uzmanlar ve öğrencilerden oluşan yirmi iki konuşmacı yer aldı.

GENEL BAŞKANIMIZ ÖZGÜR ÖZEL İLE BİRLİKTE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ANITKABİR ZİYARETİ VE RESEPSİYONU: 24 Kasım 2024 & 2025 – CHP Genel Merkezi, Ankara 2024 ve 2025 yıllarında, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Genel Başkanımız Özgür Özel, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, örgütümüz ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğretmenlerimizle birlikte Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’yü ebedi istirahatgahında ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Genel Merkezimizde düzenlenen Öğretmenler Günü Resepsiyonu’nda öğretmenlerimizle bir araya gelindi. Genel Başkanımız Özgür Özel, tüm öğretmenlerimize buradan bir konuşma yaptı ve Öğretmenler Günü’nü kutladı. Ardından Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğretmenlerimiz, sendika yöneticileri ve parti yöneticilerimizle birlikte davete katıldı.

YEREL YÖNETİMLER VE EĞİTİM ÇALIŞTAYI 4 Aralık 2024 – İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul Eğitimde yaşanan sorunların tespiti ve bu sorunların çözümünde yerel yönetimlerin rolü ve işlevi, akademi ve yerel yönetim ilişkisi, erken çocukluk eğitimi çalışmaları, temel ve orta eğitime destek çalışmaları, üniversite öğrencilerine destek çalışmaları ve hayat boyu öğrenme üzerine Yerel Yönetimler ve Eğitim Çalıştayı gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan ve büyükşehir, il ve ilçe belediyelerimizin eğitimle ilgilenen yöneticilerinin katıldığı çalıştay, iki oturum halinde altı başlık üzerinde gerçekleştirildi.

ÖĞRETİM BİRLİĞİ YASASI ÇALIŞTAYI VE PANELİ 2-3 Mart 2025 – Manisa Şehir Tiyatrosu, Manisa Öğretim Birliği Yasası’nın 101. yıl dönümünde gerçekleştirilen Öğretim Birliği Yasası Çalıştayı’nda eğitimciler, akademisyenler, uzmanlar, yazarlar, sendikalar ve gazetecilerden oluşan katılımcılar Öğretim Birliği Yasası’nın dününü ve bugününü, amacını ve önemini tartıştı. Çalıştayın ertesi günü gerçekleştirilen panelde çalıştayın çıktıları ele alındı, partimizin eğitim politikalarının şekillenmesi adına önemli adımlar atıldı.

CUMHURİYETİN BİLİM KADINLARI PANELİ 8 Mart 2025 – Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası, Tekirdağ 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet’in Bilim Kadınları Paneli gerçekleştirildi. Akademisyenler ve araştırmacıların konuşmacı olarak yer aldığı panelde Cumhuriyet’in Türk kadınına verdiği kazanımlar bilim kadınları üzerinden ele alındı.

ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDET VE İSTİSMARI ÖNLEME ÇALIŞTAYI 11 Mart 2025 – CHP Genel Merkezi, Ankara UCİM işbirliğinde Çocuklara Yönelik Şiddet, İhmal ve İstismarı Önleme Çalıştayı gerçekleştirildi. Şiddet ve istismar mağduru çocuk adalet sistemi, çocuk odaklı afet sistemi ve hukuki boşluklar, eğitim sisteminde çocuk hakları ve çocuk yaşta zorla evlilik, çevrimiçi istismar ve dijital çağda çocuk, sağlık sisteminde çocuk hakları ve zorla çalıştırılan çocuklar ile önlenebilir çocuk ölümleri ve koruyucu önlemler olmak üzere altı başlıkta tartışmalar yapıldı.

ÖĞRETMEN OKULLARININ 177. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİĞİ 16 Mart 2025 – Savaştepe Öğretmen Okulu, Balıkesir Öğretmen Okullarının 177. Kuruluş Yıl Dönümü’nde Balıkesir Savaştepe Öğretmen Okulu ziyaret edildi, basın açıklaması yapıldı. Ardından Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Süreçleri Paneli’nde vatandaşlarımızla bir araya gelindi. Akademisyenlerin ve sendika yöneticilerinin konuşmacı olarak yer aldığı panelde Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin tarihçesi, mevcut öğretmen yetiştirme ve atama politikaları, öğretmenlerin sorunları ele alındı.

“BAŞÖĞRETMENİN YOLUNDA: ATATÜRKÇÜ İKİ EĞİTİM GÖNÜLLÜSÜ” KİTABI SÖYLEŞİSİ VE İMZA GÜNÜ 7 Mayıs 2025 – Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara Altan Öymen ve Onur Öymen’in kaleme aldığı, Hıfzırrahman Raşit Öymen ve Münir Raşit Öymen’in mücadele dolu yaşamlarını anlatan “Başöğretmenin Yolunda: Atatürkçü İki Eğitim Gönüllüsü” kitabının söyleşisi ve imza günü gerçekleştirildi.

“DİPLOMAM GERÇEK, ÜLKEMDEN EL ÇEK!” SOSYAL MEDYA ÇALIŞMASI 19 Ağustos 2025 Yaşanan sahte diploma skandalına karşı “Diplomam gerçek, ülkemden el çek!” sloganıyla instagram üzerinden “sen de ekle” konseptiyle sosyal medya çalışması gerçekleştirildi.

HER ÇOCUĞUN HAKKI: SAĞLIKLI BESLENME VE TEMİZ SUYA ERİŞİM ETKİNLİĞİ 16 Ekim 2025 – Artistanbul Feshane, İstanbul Etkinlik çocukların sağlıklı beslenme ve temiz suya erişim hakkı kapsamında belediyelerimizin iyi uygulama örneklerine ilişkin sunumlarla başladı. Panel kısmında ise Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu’nun çalışmaları, dünyadan iyi uygulama örnekleri, uluslararası ve ulusal veriler ışığında okul yemeği ihtiyacı, çocuk yoksulluğu, çocuk sağlığı ve beslenme üzerine konuşmalar gerçekleştirildi.

HER ÇOCUĞUN HAKKI: DİRENÇLİ KENTLER, SAĞLIKLI YAŞAM VE ÇEVRE ETKİNLİĞİ 23 Ekim 2025 – Yüreğir Kültür Merkezi, Adana Partimizin vizyonuna ve politika yaklaşımına dair konuşmalarla başlayan etkinliğin panel kısmında dirençli kentler ve çevre, sağlıklı kentler ve afet sonrası çocuk sağlığı, sağlıklı ve mutlu okul binaları ile havalandırma sistemleri, deprem bölgesinde eğitimin sorunları ve çözüm önerileri üzerine konuşmalar gerçekleştirildi.

HER ÇOCUĞUN HAKKI: ŞİDDET, İHMAL VE İSTİSMARDAN KORUNMA ETKİNLİĞİ 30 Ekim 2025 – Tarihi Havagazı Fabrikası, İzmir Çocukların şiddet, ihmal ve istismardan korunma hakkı için yapılması gerekenlere ilişkin partimizin politika önerileri ve vizyonuna dair konuşmalarla başlayan etkinliğin panel kısmında okullarda psikolojik destek hizmetleri, koruyucu ve önleyici politikalar, sosyal hizmetler, sağlık, eğitim ve adalete erişim, akran zorbalığı, siber zorbalık ve madde bağımlılığı, çocuk işçiliği ve MESEM’ler, çocuğun korunma hakkı ve adalet sisteminde çocuk konularında konuşmalar gerçekleştirildi.

HER GENCİN HAKKI: NİTELİKLİ, ÖZERK, DEMOKRATİK, YAŞANABİLİR ÜNİVERSİTE ETKİNLİĞİ 6 Kasım 2025 – Haller Gençlik Merkezi, Eskişehir Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in açılış konuşmasıyla başlayan etkinliğin Ufuk Turu Konuşmaları bölümünde; nitelikli, özerk, demokratik ve yaşanabilir üniversitelere dair vizyon konuşmaları yapıldı. Etkinliğin panel kısmının ilk oturumu Yükseköğretimin Bugünü ve Geleceği başlığında; ikinci oturumu ise Yaşanabilir Üniversite ve Öğrenciler başlığında konuşmalarla tamamlandı.

#10KasımdaOkuldayız 81 İLDE OKUL ÖNLERİNDE ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENLERİ 10 Kasım 2025 – Tüm Türkiye İl ve ilçe başkanlıklarımıza 5 Kasım tarihinde bir genelge gönderilerek, 81 ilimizde il ve ilçe başkanlarımızın düzenlenecek resmi törenlere katılması; ilçe eğitim sekreterlerimizin ise her ilçede belirlenecek bir okul önünde saygı duruşunda bulunması, anma gerçekleştirmesi ve basın açıklaması yapması rica edildi. 10 Kasım’da tüm ilçelerde okul önlerinde anma töreni yapıldı, törenlerden görüntüler #10KasımdaOkuldayız etiketiyle paylaşıldı.