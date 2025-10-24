Suat Özçağdaş: 'Türk Bayrağı’nın sağına Atatürk, soluna Cumhurbaşkanı posteri asılacaktır' talimatı hukuki dayanağı olmayan partizan bir dayatmadır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, resmi bayramlarda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının kullanılması için okullara yollanan genelge hakkında yazılı açıklama yaptı.

Özçağdaş’ın açıklaması şöyle:

"Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yöneticilerin illerde okul müdürlerine gönderdiği, resmi bayramlarda, kurtuluş ve Atatürk'ü anma günleri ile tarihi günlerde 'Türk Bayrağı’nın sağına Atatürk posteri, soluna Cumhurbaşkanı posteri asılacaktır' talimatı, hiçbir hukuki dayanağı olmayan partizan bir dayatmadır. Türkiye Cumhuriyetinin Kurucu Lideri Atatürk’ün alternatifi gibi gösterme çabalarının ve buna payanda olmanın beyhude bir göstergesidir.

"BU SİYASİ TALİMAT DERHAL GERİ ÇEKİLMELİ"

Ne Türk Bayrağı Kanunu ne de Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Lideri Atatürk’le ilgili yapılması gereken tanımlamalar dışında Cumhurbaşkanı da dahil herhangi bir kişinin portresinin asılmasına yönelik hiçbir kişiyle ilgili bir tanımlama yapmamıştır. Mevcut Cumhurbaşkanı bir siyasi partinin genel başkanıdır; tarafsız değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Lideri Atatürk’ün dışında mevcut Cumhurbaşkanının posterlerinin kamu kurumlarına, özellikle de okullara asılması, devletin tarafsızlığı ilkesinin açıkça ihlal edilmesi, eğitimin siyasete alet edilmesidir. Okullar, hiçbir partinin vitrini, hiçbir siyasi liderin propaganda sahnesi değildir. Eğitim kurumlarının ve yöneticilerinin görevi, çocuklara bilimsel düşünceyi, yurttaşlık bilincini ve Cumhuriyet sevgisini öğretmektir. Çocukların bayram sevincini hiç kimse kendi siyasi amaçlarına alet edemez. Bu keyfi ve siyasi talimat derhal geri çekilmelidir."