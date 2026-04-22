Zülfü Livaneli’den Müjdat Gezen’e destek: 'Zeki Müren' anısını anlattı...

Dün akşam sergilenen "Gırgıriye" müzikalinde, yapım ekibi ile seyirciler arasında çıkan tartışmanın ardından usta sanatçı Müjdat Gezen fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Yaşanan bu üzücü olayın ardından, edebiyat ve müzik dünyasının duayen ismi Zülfü Livaneli sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Livaneli, organizasyonel hataların faturasının usta bir sanatçıya kesilmesini "ayıp" olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

ZEKİ MÜRENLİ 'NEZAKET' ANISI

Livaneli, Müjdat Gezen’e yönelik tavrı eleştirirken, çocukluğunda tanık olduğu ve Türkiye’nin bir dönemindeki toplumsal yapıyı özetleyen Zeki Müren anısını paylaştı.

Babaannesiyle gittiği bir konserde, bir seyircinin Müren’e yönelik kaba seslenişine sanatçının verdiği "kibar" yanıtı hatırlatan Livaneli, o dönemde bu tür davranışların toplum tarafından kınandığını vurguladı

"LUMPEN KÜLTÜRÜNE TESLİM OLDUK"

Paylaşımında Türkiye’nin yaşadığı sosyokültürel değişime değinen Livaneli, usta sanatçılara yönelik saygısızlığın temelinde yatan "lumpenleşme" tehlikesine işaret etti.



Livaneli'nin, Zeki Müren anısını anlattığı paylaşımı şu şekilde:

"Müjdat Gezen gibi bir üstada yapılanları kabul etmek mümkün değil. Organizasyonun hatalarını bu yaşta bir sanatçıya yüklemek ayıptır. Bu olay, bir çocukluk anımı canlandırdı. Babaannem elimden tutup büyük sinemaya götürmüştü. Sahnede gözlüklü takım elbiseli genç bir kişi şarkı söylüyordu. Babaannem bu kişinin adının Zeki Müren olduğunu söyledi. Konserin ortalarına doğru arka sıralardan birisi “ Helal Zekiye abla” diye bağırdı. Bunun üzerine Zeki Müren söylediği şarkıyı bıraktı ve şöyle dedi:” maalesef uzakta olduğunuz için yüzünüzü göremiyorum ama seslenişinizden çok kibar bir beyefendi olduğunuz anlaşılıyor efendim” herkes dönüp kınayan gözlerle o adama bakmaya başladı. Çünkü Türkiye henüz bugünkü kadar lumpen kültürüne teslim olmamıştı ve o adam azınlıktı. Şimdi sorun çoğunluğa geçmiş olmaları."



