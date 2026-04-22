Zülfü Livaneli’den Müjdat Gezen’e destek: 'Zeki Müren' anısını anlattı...

Zülfü Livaneli’den Müjdat Gezen’e destek: 'Zeki Müren' anısını anlattı...

22.04.2026 16:38:00
Zülfü Livaneli’den Müjdat Gezen’e destek: 'Zeki Müren' anısını anlattı...

Usta sanatçı Müjdat Gezen’in "Gırgıriye" müzikalinde çıkan tartışma sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması, sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Yazar Zülfü Livaneli, Gezen’e destek verdiği paylaşımında Zeki Müren’li bir anısını anlatarak, Türkiye’deki kültürel dönüşüme ve nezaketin kayboluşuna dikkat çekti.

Dün akşam sergilenen "Gırgıriye" müzikalinde, yapım ekibi ile seyirciler arasında çıkan tartışmanın ardından usta sanatçı Müjdat Gezen fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Yaşanan bu üzücü olayın ardından, edebiyat ve müzik dünyasının duayen ismi Zülfü Livaneli sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Livaneli, organizasyonel hataların faturasının usta bir sanatçıya kesilmesini "ayıp" olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Müjdat Gezen gibi bir üstada yapılanları kabul etmek mümkün değil. Organizasyonun hatalarını bu yaşta bir sanatçıya yüklemek ayıptır."

ZEKİ MÜRENLİ 'NEZAKET' ANISI

Livaneli, Müjdat Gezen’e yönelik tavrı eleştirirken, çocukluğunda tanık olduğu ve Türkiye’nin bir dönemindeki toplumsal yapıyı özetleyen Zeki Müren anısını paylaştı.

Babaannesiyle gittiği bir konserde, bir seyircinin Müren’e yönelik kaba seslenişine sanatçının verdiği "kibar" yanıtı hatırlatan Livaneli, o dönemde bu tür davranışların toplum tarafından kınandığını vurguladı

"LUMPEN KÜLTÜRÜNE TESLİM OLDUK"

Paylaşımında Türkiye’nin yaşadığı sosyokültürel değişime değinen Livaneli, usta sanatçılara yönelik saygısızlığın temelinde yatan "lumpenleşme" tehlikesine işaret etti.

Livaneli'nin, Zeki Müren anısını anlattığı paylaşımı şu şekilde:

"Müjdat Gezen gibi bir üstada yapılanları kabul etmek mümkün değil. Organizasyonun hatalarını bu yaşta bir sanatçıya yüklemek ayıptır. Bu olay, bir çocukluk anımı canlandırdı. Babaannem elimden tutup büyük sinemaya götürmüştü. Sahnede gözlüklü takım elbiseli genç bir kişi şarkı söylüyordu. Babaannem bu kişinin adının Zeki Müren olduğunu söyledi. Konserin ortalarına doğru arka sıralardan  birisi “ Helal Zekiye abla” diye bağırdı.  Bunun üzerine Zeki Müren söylediği şarkıyı bıraktı ve şöyle dedi:” maalesef uzakta olduğunuz için yüzünüzü göremiyorum ama seslenişinizden çok kibar bir beyefendi olduğunuz anlaşılıyor efendim”  herkes dönüp kınayan gözlerle o adama bakmaya başladı. Çünkü Türkiye henüz bugünkü kadar lumpen kültürüne teslim olmamıştı ve o adam azınlıktı. Şimdi sorun çoğunluğa geçmiş olmaları."

Gırgıriye müzikalinde yaşananlara dair detaylı haber için tıklayınız.

Ödülünü Müjdat Gezen’den alan Binnur Kaya gözyaşını tutamadı: ‘Rüyada gibiyim’
Ödülünü Müjdat Gezen’den alan Binnur Kaya gözyaşını tutamadı: ‘Rüyada gibiyim’ 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen özel gecede, Türk tiyatrosunun en prestijli nişanelerinden biri olan "İsmail Dümbüllü Ödülü" sahibini buldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ödül, usta sanatçı Müjdat Gezen tarafından "hayranlıkla izliyorum" dediği Binnur Kaya'ya takdim edildi.
Müzikalde gerginlik: Müjdat Gezen fenalaştı
Müzikalde gerginlik: Müjdat Gezen fenalaştı Usta sanatçı ve Cumhuriyet yazarı Müjdat Gezen'in Gırgıriye Müzikali'nde gerginlik çıkınca fenalaştı. Söz konusu gerginliğin seyirciler ile organizasyon arasında çıktığı bildirildi. Gırgıriye Tiyatro Ekibi söz konusu olayların ardından bir açıklama yaptı. Sanatçı Gülben Ergen, Gezen'in taburcu edildiğini duyurdu.
Yazarımız Müjdat Gezen’den iktidar yanlısı gazetenin manşetine yanıt: 'Benim itibarım böyle sarsılmaz'
Yazarımız Müjdat Gezen’den iktidar yanlısı gazetenin manşetine yanıt: 'Benim itibarım böyle sarsılmaz' Usta sanatçı ve Cumhuriyet yazarı Müjdat Gezen, Sabah gazetesinin kendisi hakkındaki "rüşvet" iddialarını sert bir dille yalanladı. Suçlamaların hiçbir belgesi olmadığını ve adı geçen kültür merkezini hiç görmediğini vurgulayan Gezen, "Çamur at izi kalsın istiyorlar ama benim itibarım böyle sarsılmaz" diyerek hukuki sürecin başladığını duyurdu.