Şuay Alpay kimdir? Yeni Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şuay Alpay kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 22.06.2023 - 16:25

Güncelleme: 22.06.2023 - 16:25

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Şuay Alpay, Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şuay Alpay hakkında hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Şuay Alpay kimdir? Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şuay Alpay kaç yaşında, nereli? İşte, Şuay Alpay hakkında merak edilenler...

ŞUAY ALPAY KİMDİR?

1960 yılında Elazığ’da doğan Alpay, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1986-1988 yıllarında Van Hakimliği görevinde bulunmasının ardından 1991 yılına kadar Ceza ve Hukuk Mahkemelerinde görev yaptı. 1992 yılından itibaren serbest avukat olarak çalıştı. Sivil toplum kuruluşlarında kuruculuk ve yöneticilik görevlerinde bulundu.

24 ve 25’inci dönem Elazığ Milletvekili olarak görev yapan Şuay Alpay, Milletvekilliği dönemlerinde, Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu Üyeliği, Türkiye Kamerun Dostluk Grubu Başkanlığı, Türkiye Azerbaycan Dostluk Grubu Başkan Vekilliği, Yasadışı Dinlemeleri Araştırma Hukuk Alt Komisyonu Başkanlığı görevlerini üstlendi. AK Parti Genel Merkez MKYK’ da görev yaptı. Aynı dönemde Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 30 Aralık 2015 tarihinde 2015/684 sayılı karar ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı olarak atanan Şuay Alpay, görevini halen sürdürmektedir.

10 Haziran 2020 tarihi itibariyle TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini yürütmeye devam ediyor.

ŞUAY ALPAY ÖZEL HAYATI

Şuay Alpay, evli ve üç çocuk babasıdır.

Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bakan Yardımcılığına getirilen isimler;

Alpaslan Kavaklıoğlu

Bilal Durdalı

Celal Sami Tüfekçi

Şuay Alpay