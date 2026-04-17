'Suç' araştırmasında çarpıcı sonuçlar: Gençlikte şiddet olayları artıyor, güvenlik kaygısı büyüyor

GÜNDEMAR Araştırma’nın Türkiye Gündemi Araştırması, toplumda güvenlik kaygısının derinleştiğini, suç olaylarının arttığı yönündeki kanaatin güçlendiğini ortaya koydu.

Şirketin Türkiye'deki 60 ilde 21-24 Ocak tarihleri arasında 2.255 kişiyle yaptığı anket çalışmasında katılımcılara, “Türkiye’de gençlerin geleceğe umutla baktığı görüşüne ne ölçüde katılıyorsunuz?” sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 77’si bu görüşe katılmadığını belirtirken, yalnızca yüzde 10’u gençlerin geleceğe umutla baktığını belirtti. Yüzde 12’lik bir kesim ise "ne katıldığını ne katılmadığını" ifade etti.

SUÇ VE ŞİDDETE MEYİL ENDİŞESİ

Katılımcılara, “Size göre gençlerde artan umutsuzluk, ileride en çok hangi soruna yol açabilir?” sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 59’u, gençlerde artan umutsuzluğun en çok suç ve şiddetin artmasına yol açabileceğini ifade etti. Bunu yüzde 16 ile 'toplumdan kopuş', yüzde 11 ile 'beyin göçü' ve yüzde 10 ile madde kullanımı izledi.

EZİCİ ÇOĞUNLUK 'SUÇA EĞİLİM ARTTI' DEDİ

Araştırmanın en çarpıcı bulgularından biri, gençler arasındaki suç ve şiddet eğilimine ilişkin soruda ortaya çıktı. “Gençler arasında suç ve şiddet eğiliminin son dönemde nasıl değiştiğini düşünüyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 92’si ‘arttı’ yanıtını verdi.

“Değişmedi” diyenlerin oranı yüzde 6, “azaldı” diyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 2 oldu.

EN ÖNEMLİ NEDEN 'EKONOMİ'

Katılımcılara, “Size göre gençleri suça iten en önemli neden hangisidir?” sorusu yöneltildiğinde, verilen yanıtlarda ilk sırada ekonomik nedenler yer aldı. Katılımcıların yüzde 33’ü gençleri suça iten en önemli nedenin işsizlik ve ekonomik sorunlar olduğunu belirtti. Bunu yüzde 27 ile aile ve sosyal çevre, yüzde 17 ile madde kullanımı, yüzde 11 ile denetim ve yaptırım eksikliği ve yüzde 10 ile eğitim sistemindeki sorunlar takip etti.

'GÜVEN' SORUSU İKİYE BÖLDÜ

Araştırmada katılımcılara, “Yaşadığınız yerde kendinizi ne kadar güvende hissediyorsunuz?” sorusu da yöneltildi. Sonuçlar, toplumun güvenlik hissi bakımından tam anlamıyla ikiye bölündüğünü gösteriyor.

Katılımcıların yüzde 51’i yaşadığı yerde kendisini güvende hissettiğini söylerken, yüzde 49’u güvende hissetmediğini belirtiyor.

SUÇLA MÜCADELE YETERSİZ

Araştırmanın en net mesajlarından biri de devletin suç ve şiddetle mücadele kapasitesine ilişkin değerlendirmede ortaya çıktı. Katılımcılara, “Devletin suç ve şiddetle mücadeleye yönelik önlemlerini ne ölçüde yeterli buluyorsunuz?” sorusu yöneltildi.

Buna göre, katılımcıların yüzde 70’i devletin bu alandaki önlemlerini yetersiz bulduğunu ifade etti. Yüzde 16’sı yeterli bulduğunu, yüzde 12’si ise ne yeterli ne yetersiz bulduğunu belirtti.