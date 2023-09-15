Suç makinası Emin Adanur, Perinçek'in danışmanı oldu

Yayınlanma: 15.09.2023 - 17:13

Güncelleme: 15.09.2023 - 17:13

Birçok suçtan sabıkası olan Emin Adanur, Vatan Partisi Genel Başkan Danışmanlığı'na atandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, paralarını aldığı onlarca aileye konutlarını teslim etmediği için halen “dolandırıcılıktan” yargılanan ve yurtdışına çıkış yasağı bulunan Adanur’u danışmanlık görevine atadığını açıklayan Perinçek, Adanur’un örnek hareketleri ile partide olması gerektiğini söyledi.

Perinçek yaptığı açıklamada, “Sayın Adanur, önümüzdeki süreçte kurultay yaptığımızda bizim partimizin merkezi organlarında yer alacak. Bursa bizim pilot illerimizden biridir. Emin Adanur, Vatan Partisi Genel Başkan Danışmanı olarak önümüzdeki dönem bilgi birikimi ile ahlakı işe bütün örnek hareketleriyle bizimle birlikte olacak” şeklinde konuştu.

Adanur ise “Sayın Doğu Perinçek ile birlikte çalışmak benim için bir onurdur. Çok teşekkür ediyorum beni böyle bir göreve layık gördüğünüz için yüzünüzü asla kara çıkarmayacağım” ifadelerini kullandı.



