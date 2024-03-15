Suçlama belli değil
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda kaydedildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturmada CHP’nin eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ile eski İl Başkan Danışmanı Can Poyraz, “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi.
Nas ve Poyraz ikilisine isnat edilen suçun ne olduğu konusunda bir açıklama yapılmadı. CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada söz konusu videonun 2019 tarihli olduğu belirtilerek söz konusu paranın, CHP’nin Sarıyer’de bulunan il başkanlığı binasının satın alınma işlemiyle ilgili olduğu ve kamera kaydının da başkanlık binasının eski mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan’ın avukatlık ofisinde kaydedildiği ifade edildi.
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