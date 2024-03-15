Suçlama belli değil

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda kaydedildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturmada CHP’nin eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ile eski İl Başkan Danışmanı Can Poyraz, “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 15.03.2024 - 04:00
Suçlama belli değil
Abone Ol google-news

Nas ve Poyraz ikilisine isnat edilen suçun ne olduğu konusunda bir açıklama yapılmadı. CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada söz konusu videonun 2019 tarihli olduğu belirtilerek söz konusu paranın, CHP’nin Sarıyer’de bulunan il başkanlığı binasının satın alınma işlemiyle ilgili olduğu ve kamera kaydının da başkanlık binasının eski mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan’ın avukatlık ofisinde kaydedildiği ifade edildi.


chp İstanbul İl Başkanlığı haberleri CHP haberleri

İlgili Haberler

CHP'de para sayma görüntüleri için iki kişi ifade verdi: Sıfat belli, suç belli değil

CHP'de para sayma görüntüleri için iki kişi ifade verdi: Sıfat belli, suç belli değil
CHP'deki para sayma görüntülerine ilişkin 2 kişi ifade vermek için adliyede

CHP'deki para sayma görüntülerine ilişkin 2 kişi ifade vermek için adliyede
İBB Başkanı İmamoğlu’ndan ‘para sayma’ görüntüleriyle ilgili sert açıklama: Kumpasla seçim kazanamaz

İBB Başkanı İmamoğlu’ndan ‘para sayma’ görüntüleriyle ilgili sert açıklama: Kumpasla seçim kazanamaz
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika.... Eros'un katili İbrahim Keloğlan'a 2 yıl 6 ay hapis

Son dakika.... Eros'un katili İbrahim Keloğlan'a 2 yıl 6 ay hapis
Serenay Sarıkaya’nın Seul tarzı sosyal medyada gündem oldu!

Serenay Sarıkaya’nın Seul tarzı sosyal medyada gündem oldu!
Avukatları duyurdu: Demirtaş'a 'arama' dayatması

Avukatları duyurdu: Demirtaş'a 'arama' dayatması
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 16 Mart 2024 Cumartesi 6. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 16 Mart 2024 Cumartesi 6. gün iftar menüsü
Akaryakıtta tabela değişiyor... Motorin ve benzine dev zam yolda! 14 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıtta tabela değişiyor... Motorin ve benzine dev zam yolda! 14 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
İnci Taneleri’nde şaşırtan karar: Ramazan boyunca pavyon ve dans yok!

İnci Taneleri’nde şaşırtan karar: Ramazan boyunca pavyon ve dans yok!
Son Dakika... Konya'da askeri eğitim uçağı düştü: Bir asker şehit oldu!

Son Dakika... Konya'da askeri eğitim uçağı düştü: Bir asker şehit oldu!
Afyonkarahisar’da doğanın vahşi güzelliği: Kurtların ve Akbabaların beslenme görüntüleri!

Afyonkarahisar’da doğanın vahşi güzelliği: Kurtların ve Akbabaların beslenme görüntüleri!