Suçlama belli değil

Yayınlanma: 15.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.03.2024 - 04:00

Nas ve Poyraz ikilisine isnat edilen suçun ne olduğu konusunda bir açıklama yapılmadı. CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada söz konusu videonun 2019 tarihli olduğu belirtilerek söz konusu paranın, CHP’nin Sarıyer’de bulunan il başkanlığı binasının satın alınma işlemiyle ilgili olduğu ve kamera kaydının da başkanlık binasının eski mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan’ın avukatlık ofisinde kaydedildiği ifade edildi.