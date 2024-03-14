CHP'de para sayma görüntüleri için iki kişi ifade verdi: Sıfat belli, suç belli değil

Yayınlanma: 14.03.2024 - 16:00

Güncelleme: 14.03.2024 - 16:00

Sosyal medyada, "Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan ve içeriğinde bir çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video görüntülerine ilişkin "maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti' için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ile eski İl Başkan Danışmanı Mustafa Can Poyraz, avukatlarıyla birlikte bu sabah adliyeye gelerek ifade verdi.

CHP eski İl Başkan Danışmanı Can Poyraz



SIFAT BELLİ, SUÇ BELLİ DEĞİL

Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade veren Özgür Nas ile Can Poyraz'ın 'şüpheli' sıfatıyla ifadelerinin alındığı öğrenilirken, ikiliye isnat edilen suçun ne olduğu konusunda bir açıklama yapılmadı.

Nas ile Poyraz, ifadelerinin ardından avukatlarıyla birlikte adliyeden ayrıldı. CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcı ve şu anda İBB Spor Kulübü Başkanı olan Fatih Keleş'in ise daha sonra 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek için adliyeye gelmesi bekleniyor.

CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas



İL BAŞKANLIĞI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada söz konusu videonun 2019 tarihli olduğu belirtilerek söz konusu paranın, CHP'nin Sarıyer'de bulunan il başkanlığı binasının satın alınma işlemiyle ilgili olduğu ve kamera kaydının da başkanlık binasının eski mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın avukatlık ofisinde kaydedildiği ifade edildi.

ŞANTAJ YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Açıklamada, avukat Taşkapan'ın aynı görüntüyü daha önce de eski il yöneticilerine göstererek 'suç unsuruymuş gibi' şantaj yaptığı, bu nedenle videonun avukat Taşkapan tarafından servis edildiğinin 'aleni' olduğu ve avukat Taşkapan hakkında, 'kişilik haklarının ihlali' ve 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na muhalefet' suçlarından suç duyurusunda bulunulacağı kaydedilmişti.