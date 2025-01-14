Şuçlanan şirket TBMM, yargılanan AKP ve MHP’li belediyelerle çalışmıştı... İktidar ve kamudan da ihale aldılar

Yayınlanma: 14.01.2025 - 10:50

Güncelleme: 14.01.2025 - 10:50

ktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da tutuklandığı 'rüşvet' soruşturması kapsamında, yaklaşık üç aylık süreçte elde edilen delillere göre, suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde faaliyet gösteren şüpheliler hakkında, “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet verme”, “ihaleye fesat karıştırma”, “vergi usul kanununa muhalefet”, “mal varlığı değerlerini aklamak” suçlarından çalışma yapıldığı aktarıldı.

Akpolat “ihaleye fesat karıştırma” ile suçlanırken soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen kişilerin yönetici olduğu Bilginay, Barka ve İçkale şirketleri AKP, MHP belediyeleri ve kamu kurumlarını içeren en az 18 kurumdan toplam değeri en az 3 milyar 330 milyon TL olan ihale aldı. Söz konusu ihaleleri alan 18 belediye ve kurumlar arasında, Enerji Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın yanı sıra Elazığ Belediyesi ve Trabzon Belediyesi gibi kurumlar bulunuyor. BMM ile de çalışmışlar Söz konusu ihaleleri alan şirketlerde örgütün lideri olarak suçlanan Aziz İhsan Aktaş’la aynı soyadı taşıyan yöneticilerin bulunması dikkat çekiyor.

Kamudan toplam 8 milyar 82 milyon 527 bin 42 TL, AKPMHP’li belediye ve kamu kuruluşlarından 1 milyar 673 milyon 161 TL ihale alan Bilginay şirketinin ortakları arasında, soruşturma kapsamında yakalama kararı olan Ramazan Murat Aktaş, Uğur Aktaş ve Tekin Aktaş bulunuyor. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Bilginay’ın ihaleler dışında TBMM ve Türk Hava Yolları’yla da çalıştığı görülüyor. Kamudan 3 milyar 481 milyon 306 bin TL, AKP-MHP’li belediye ve kurumlardan 1 milyar 399 milyon 33 bin 775 TL ihale alan İçkale şirketinin tek ortağı ise Doğan Aktaş. Aldığı ihalelerin toplamı 983 milyon 196 bin 583 TL, AKPMHP’den aldığı ihalelerin toplamı ise 257 milyon 649 bin 112 TL olan Barka şirketinde de yine hakkında gözaltı kararı olan Yusuf Akın tek ortakken Akın’ın hisseleri devraldığı Hamit Ünal da soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı olanlardan.