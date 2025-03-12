'Suçluların ceza almadığı ülkede çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz?'

Yayınlanma: 12.03.2025 - 13:55

Güncelleme: 12.03.2025 - 13:58

TBMM Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu'nun mağdurların ailelerini dinleme taleplerini karşılamadığı ve sadece devlet kurumlarının sunumlarını dinler hale geldiği gerekçesiyle komisyon çalışmalarının yetersiz ve taraflı olduğunu düşünen CHP Grubu milletvekilleri geçen haftaki komisyon toplantısını terk etmişti. Bu komisyonun çalışmalarına alternatif olarak, mağdurlarla birebir alanda mücadele eden kurum, dernek, vakıf, uzman ve akademisyen ile CHP Genel Merkezinde bir araya gelen CHP'li TBMM Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonları Milletvekilleri; CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Semra Dinçer, Nermin Yıldırım Kara ve Türkan Elçi, TBMM'de basın açıklaması yaptı.

'3,5 AY HÜKÜMET POLİTİKASI DİNLEDİK'

Heyette yer alan milletvekilleri adına açıklama yapan Özçağdaş, “Çocuklarımızın ölmesine sebep olan süreçlerin öncesi ve sonrasının dinlenmesi yerine komisyonun üç buçuk ayını merkezi hükümetin politikalarını, onların alanda yaptıklarını dinleyerek geçirdik. Kamu kurumlarını ve çalışmalarını dinlemek elbette önemlidir. Yapılan güzel ve anlamlı işler elbette vardır. Ama burada iktidar tarafından öyle bir imaj yaratıldı ki sanki ülkemizde her şey yolunda ve hiçbir sorun yok gibi. Ama gerçekler öyle değil” dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ ŞİDDETE UĞRAMAYA DEVAM EDİYOR'

“Kamu kurumlarının sunumları ne olursa olsun, çocuklarımız şiddete, ihmale ve istismara uğramaya devam ediyor” diyen Özçağdaş “Vahşice yaşamlarını kaybediyor. Komisyon çalışamalarına devam ederken 14 yaşındaki çocuğumuz Mattia Ahmet Minguzzi, İstanbul’da katledildi. Komisyonun kurulmasına neden olan olaylardan Sıla bebeğin davasının takip edecek olan komisyon, Adalet Bakanlığı’nın izin vermemesi üzerine davayı takip edemeyeceği cevabı verildi.

MESEM'de hayatını kaybeden çocuğumuz Alperen'den Sıla bebeğe, Narin'den Mattia Ahmet'e, İzmir’de yanarak ölen beş çocuğumuzun yakınlarından mağdur yenidoğan ailelerine birçok çocuğumuzun yakınlarını, olaya müdahil olan bakanlık personellerini ve çeşitli sivil toplum kuruluşunu dinleyelim diyerek dilekçeler verdik ama kabul edilmedi” ifadelerini kullandı.

'9 YIL GEÇMESİNE RAĞMEN UYGULANMADI'

Sivil toplum örgütü, akademisyen ve uzmanlardan oluşan bir ekip ile UCİM’in işbirliğinde dün parti merkezinde bir araya geldiklerini belirten Özçağdaş şu ifadeleri kullandı: “Amacımız, Anayasa’nın 41. Maddesi’nde yer aldığı gibi 'Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.

Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır' hükümlerini hayata geçirmektir. Çünkü çocuklar ülkemizde maalesef, ihmal, istismar, şiddet, işçilik gibi çeşitli kötü muamele ile karşılaşıyor ve haklarından mahrum kalıyorlar. Eğitimden kopuyor, yaralanıyor, istismara uğruyor, küçük yaşta zorla evlendiriliyor ve ölüyorlar. 2016’da kurulan ve başkanlığını şimdiki Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç’un yaptığı Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’nun raporu, aradan geçen 9 yıla ve başkanın bakan olmasına rağmen uygulanmamıştır. Maalesef bu komisyonun sonu da böyle olacaktır.

'BUGÜNÜN ÇOCUĞUNU, YARININ BÜYÜĞÜ OLARAK YETIŞTİRMELİYİZ'

Özçağdaş son olarak şunları dile getirdi: "Bu sebeple buradan bir kez daha sormak isteriz: Sorunların tespit edilip ilgililerinden dinlenmediği, verilerin şeffaflıkla paylaşılmadığı, suçluların yeterli cezaları almadığı bir ülkede çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz? Komisyonun çalışma süreci boyunca sağduyuyla hareket ettik. Ama geldiğimiz noktada, komisyon raporunun yazımına bu kadar az süre kalmışken sadece yapılan güzel işleri dinleyerek çocuklarımıza, ülkemize nasıl hizmet edeceğimiz şüphesini duyuyoruz. Çocuklarımızın adil bir ülke ve dünyada; mutlu ve kaygılardan uzak, özgür ve kendini gerçekleştirebildiği, eşit ve sağlıklı bir ortamda büyümesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Bir çocuk; yetiştiği ailede, okuduğu okulda, yaşadığı sokakta, şehirde ve ülkede ne kadar güvende ise tüm insanlar da o kadar güvendedir. Büyük Atatürk’ün söylediği gibi: Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir! Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek, hepimizin insanlık görevidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradan bir kez daha söylemek isteriz ki; bizler her çocuğumuzun ve vatandaşımızın güvende olduğu bir Türkiye’yi kurmak için yolumuza devam edeceğiz."