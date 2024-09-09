Sular durulmuyor: İYİ Parti’de istifa depremi!

Peş peşe ayrılık haberi gelen İYİ Parti'de son istifa kararı da Develi Belediyesi önceki dönem meclis üyesi Mustafa Ağca'dan geldi. Ağca, eşi ve 7 arkadaşıyla birlikte İYİ Parti’den istifa etti

Sular durulmuyor: İYİ Parti’de istifa depremi!
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İHA
Yayınlanma: 09.09.2024 - 12:39

Develi Belediyesi önceki dönem meclis üyesi Mustafa Ağca, eşi ve 7 arkadaşıyla birlikte İYİ Parti’den istifa ettiğini açıkladı.

İstifa kararını sosyal medya hesabından duyuran Ağca; "Sevgili dostlar, ilk kurulduğu günden beri ve ilçe kurucular kurulunda eşimle birlikte yer alıp, eşimin kadın politikaları başkanlığını yaptığı, benimde bir dönem belediye meclis üyeliğini yaptığım İYİ Parti’den eşim ve 7 arkadaşımızla birlikte istifa ettik. Tüm iyi dostlarımdan helallik istiyorum. Allah’ım hakkımızda hayırlısını nasip eylesin" dedi.


Etiketler: #İyi Parti

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