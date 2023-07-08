Yayınlanma: 08.07.2023 - 16:54

Güncelleme: 08.07.2023 - 16:54

İYİ Parti Teşkilat Koordinatörü Süleyman Sırrı Özdolap hayatını kaybetti. Peki, Süleyman Sırrı Özdolap kimdir, nereli? İYİ Parti Teşkilat Koordinatörü Süleyman Sırrı Özdolap neden öldü? İşte, Süleyman Sırrı Özdolap hakkında merak edilenler...

SÜLEYMAN SIRRI ÖZDOLAP KİMDİR?

Süleyman Sırrı Özdolap, 1 Nisan 1956 yılında Adana’da doğdu. Süleyman Sırrı Özdolap, Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünden mezun oldu. Bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteren bir şirkette, ortak ve genel müdür olarak çalışma hayatını sürdürdü.

Süleyman Sırrı Özdolap, 2022 yılında siyasete atıldı ve İYİ Parti'de Genel İdare Kurulu'nda yer alarak İYİ Parti Teşkilat Koordinatörü görevini üstlendi.

SÜLEYMAN SIRRI ÖZDOLAP NEDEN ÖLDÜ?

İYİ Parti Teşkilat Koordinatörü Süleyman Sırrı Özdolap hayatını kaybetti. Ölüm haberini Genel Başkan Meral Akşener, Twitter hesabından duyurdu.

Akşener, paylaşımında şunları kaydetti:

"Değerli kardeşim, Teşkilat Koordinatörümüz Süleyman Sırrı Özdolap’ı maalesef kaybettik… Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabırlar diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."