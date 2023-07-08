Yayınlanma: 08.07.2023 - 13:21

Güncelleme: 08.07.2023 - 13:21

Fenerbahçe'de Arda Güler'in ardından gözler Attila Szalai'de. 2 Bundesliga ekibi Attila Szalai'ye talip olmasının ardından Attila Szalai hakkında aramalar hız kazandı. Futbolseverler, Attila Szalai'nin kim olduğunu, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda futbol oynadığını merak ediyor. Peki, Attila Szalai kimdir, nereli, kaç yaşında? Attila Szalai hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Attila Szalai hakkında merak edilenler...

ATTİLA SZALAİ KİMDİR?

Attila Szalai, 20 Ocak 1998'de Macaristan'ın Budapeşte şehrinde dünyaya geldi.

Budapeşte'de doğan Attila Szalai, altyapı kariyerinde Godi SE, Vac FC, Kubala Akademia ve AKA Rapid Wien'de top koşturdu. Profesyonel futbol kariyerine SK Rapid Wien II'de başlayan Szalai daha sonra Zsory FC ve Apollon Lemesu kadrolarında yer aldı. Macaristan U-21 millî takımında görev yaptığı 18 maçta 2 gol kaydetti. Attila, Macaristan U-19 millî takımı formasını 13 maçta terletti. Macaristan U-16 millî takımında ise 1 maçta görev aldı.

17 Ocak 2021 tarihinde 2 milyon avro karşılığında Apollon Lemesu takımından Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza atan Szalai, 41 numaralı formayı tercih etti.

Fenerbahçe ile ilk maçına 25 Ocak 2021 tarihindeki Kayserispor maçı ile çıkan Szalai, oynadığı futbol ile beğeni topladı. Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut kendisi için 5 yıldır takımda gibiydi demişti. Geldiği günden itibaren kadronun değişilmezleri arasına giren Szalai, Serdar Aziz ile uyum yakalayarak beğeni topladı. Fenerbahçe taraftarının kendisini Diego Lugano'ya benzetmesi üzerine Szalai, Lugano'ya benzetilmek benim için çok güzel bir iltifat. Taraftarların benzetmesi beni çok memnun ediyor ama benim kendimi geliştirmem gereken noktalar var. Bunu biliyorum ve bu noktada çalışıyorum. açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe forması ile ilk golünü, 8 Mart 2021 tarihinde oynanan Konyaspor deplasmanında kaptanı Gökhan Gönül'ün asistiyle kaydetti.

5 Aralık 2021 tarihinde Rizespor ile oynanan maçın 70. ve 91. dakikalarında Serdar Dursun'a asist yaptı. Bu maçta Fenerbahçe formasıyla ilk asistini yapmış oldu. Fenerbahçe, Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

ATTİLA SZALAİ HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2010-2012 Vasas

2012-2015 Rapid Wien

2015-2017 Rapid Wien II

2016 Rapid Wien

2017-2019 Mezokövesd

2019-2021 Apollon Lemesu

2021- Fenerbahçe

ATTİLA SZALAİ MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2014 Macaristan U-16

2014-2015 Macaristan U-17

2015-2017 Macaristan U-19

2017-2019 Macaristan U-21

2019- Macaristan