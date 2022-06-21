Süleyman Soylu 'baronlar ve baroniçeler' yakalandı diyerek duyurdu: 10 ilde 213 gözaltı

21 Haziran 2022 Salı, 08:06

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde, bu sabah 04.00'te başlatılan uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Diyarbakır merkezli olarak başlatılan ve 10 ilde 'Kökünü Kurutma' adıyla yürütülen operasyonda 292 kişiye ait 205 adrese bu sabah baskınlar yapıldığını belirten Soylu, 213 kişinin gözaltına alındığını söyledi.



Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Bugün Diyarbakır ilimizde yaklaşık 8 ay önce başlayan ve bugüne kadar da ilmek ilmek işlenen titiz bir çalışmayla, uzun zamandır arkadaşlarımızın üzerinde gayret gösterdiği, başsavcılıkla yürütülen bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiştir.

Kökünü kurutma operasyonun ismi. Önemi şuradadır; Diyarbakır'da hem baronlar, hem baroniçeler, hem sokak satıcıları bütün hepsi 21 Eylül'de başlayan projemizin akabinde tek tek tespit edilmişlerdir.

Bu operasyonda 292 hedef söz konusuydu. Sabah 04.00 itibarıyla arkadaşlarımız, 4 bin 200 polis arkadaşımız ve jandarmalarımız, 400 araç, 20 narkotik köpeği; 05.00 itibariyle evlere girilmek suretiyle şu ana kadar 213 gözaltı yapıldı.