İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'sığınmacı' açıklaması: 240 bin konut inşa edilecek

18 Haziran 2022 Cumartesi, 16:06

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli sığınmacıların, iktidarın "gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşü" projesi kapsamında Suriye'de, Şanlıurfa Akçakale sınırının karşı tarafında bulunan Tel Abyad'da, 'Tel Abyad İskân Bölgesi'ne gitti.

Bakan Soylu, Tel Abyad'da 10 bin 402 konut inşa edileceğini, burada 65 bin kişinin yaşayacağını söyledi.

"240 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK"

Soylu, Twitter hasabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş kapsamında; Cerablus, El-Bab, Resulayn, Azez ve Tel Abyad'da; AFAD koordinesinde, tamamı uluslararası kuruluşlar ve STK'ların desteğiyle 13 bölgede 240 bin konut inşa edilecek.

Tel Abyad'da inşa edilecek 10.402 konutta 65 bin insan yaşayacak."