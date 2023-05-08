Süleyman Soylu canlı yayında saldırganları değil, Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı: 'Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardan bir tanesi'

Yayınlanma: 08.05.2023 - 07:44

Güncelleme: 08.05.2023 - 07:50

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitinginde provokasyon yaşandı. Mitingi sabote etmek için alana gelen bir grup, taş atarak konuşmayı böldü.

İmamoğlu mitingi erken bitirerek seçim otobüsüyle alandan ayrıldı. Provokasyona uzun süre seyirci kalan polis, seçim otobüsünü takip etmeyi sürdürenlere TOMA ile müdahale etti. Saldırıda çocuklarda da dahil çok sayıda kişi yaralandı, seçim otobüsünda hasar oluştu.

SOSYAL MEDYADAN 'PROVOKATÖR' DEMİŞTİ

Yaşanan provokasyona tepki yağarken, istifa etmeden AKP'den milletvekili adayı gösterilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu skandal bir açıklama yaptı. Soylu, İmamoğlu'na "Provokatör" dedi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri sarf etti:

"Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür. Bu provokasyonu adım adım nasıl hazırladığını biraz sonra katılacağım Ülke TV canlı yayınında tek tek açıklayacağım."

Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür



Bu provokasyonu adım adım nasıl hazırladığını biraz sonra katılacağım Ülke TV canlı yayınında tek tek açıklayacağım — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 7, 2023

CANLI YAYINDA İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI

Soylu, söz konusu paylaşımından birkaç saat sonra Ülke TV'de Haftanın Raporu Programı'nda, Murat Yılmaz, Mehmet Acet ve Oğuzhan Bilgin'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Soylu yayın sırasında İmamoğlu'na yönelik "Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardan bir tanesidir" ifadesini kullandı.

Bakan Soylu açıklamasında şunları ifade etti:

"Bugün Sivas'ta da miting vardı. İstanbul'da hizmet bittiği için Sivas'taki hizmete yönelik bir adımı atmak için çaba sarf ediyorlardı. Aynısını yaptılar biliyor musunuz? 4 Mayıs'tan sonra siyasi faaliyetlerle ilgili izin verme hakkı YSK'dadır. Bir ilde partinin geniş mitingi söz konusuysa oranın kendine ait alanları var. Örneğin İstanbul'da kura çekildi. Yenikapı her ne hikmetse kazındı. Birçok şey ortaya kondu. Cumhuriyet tarihinin en büyük gelirini alan belediye İBB'dir. Bir mağduriyet yapıyor çünkü iş yapmak istemiyor. Ben İstanbul'daki halini görüyorum diplerde. İlçe seçim kurullarından izin alması lazım.

Bugün Sivas için müracaat ediyor. 'Ben izin istiyorum' diyor sizden ben burayı vermiyorum ayarladığım bir yer var diyor. Nasıl bize İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda yap biz orada yaptık. O yerleri veren seçim kurulu. Buna rağmen gitti ve bugün o dediği yerde miting yaptı Sivas'ta. Aynı tahriki orada yapmak istedi. Bu bir kanunsuzluk."

SOYLU'YA GÖRE SUÇLU, SALDIRIYA UĞRAYAN İMAMOĞLU!

"Yapmasının bir tek sebebi var, bu arkadaşın bir gündem hastalığı var. Kendi içlerinde bir rekabeti var. Bay Kemal, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu birbirlerinden nefret ediyorlar" iddiasında bulunan Soylu, şöyle konuştu:

"Kendi içlerinde kendi tabanlarına en iyi oynama tiyatrosundalar. Sivas'ta seçim kurulunun başka bir yeri gösterebilecekken getirip burada bu miting yapmasının sebebi bu kavgayı kanatmak. Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardan bir tanesidir. Hem sahtekar hem yalancıdır. Erzurum için verdikleri belgede esnaf ziyareti ifadesi kullanılmış, miting değil. Bu belgeye bir cevap versinler. Biz sana koruma vermişiz, etrafta tedbir almış bin tane polis var. Seçim kurulu izin vermemesine rağmen, yarın öbür gün "Beni engellemeye çalıştılar" diyecekler. İstanbul'da hiçbir hizmeti olmadı. Esnaf ziyareti yapmak için de başvuru yapmana gerek yok zaten."

Yaşanan saldırıda sadece bir kişinin yaralandığını öne süren Bakan Soylu sözlerine şöyle devam etti:

"19-20 kişi hastaneye başvuruyor. Bir kişinin başına büyük ihtimalle itmeden kaynaklı 2 dikiş atılıyor. Onun dışındakilerin hepsi diyor ki 'Şuramda bir ağrı var' yani hiçbir lezyon, belirti yok. Bir tiyatro ile karşı karşıyayız. Türkiye'nin her yerinde sabah akşam miting yapıyorlar, hangi problemle karşı karşıya kalmışlar? YSK bunun hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Kişinin kendisini rahatsız zaten. Büyük beklentileri vardı, Cumhurbaşkanı adayı olacaktı; dumura uğradı. Orası açık, her şey spontane gelişiyor. Kendisi açık olmasını istiyor zaten. O şehirde herkesin milliyetçilik damarı en üst noktadadır. Şehit cenazelerine on binler geliyor. Bu şehirlerde provakatörlük yaparsanız Allah korusun, arkadaşlar bence çok güzel bir şekilde yönetmişler. Bir kişiye dikiş atıldı, başka bir yaralı yok."

'TÜRKİYE'Yİ LGBT'YE TAŞIMAK İÇİN ADETA ANT İÇMİŞLER'

Saldırının aksine, gündemine yine LGBTİ+ düşmanlığını alan Soylu, şöyle konuştu:

"Bu seçimin özelliği şu herkes rolünü açık oynuyor. Hiç kimse rolünü gizlemiyor. Karşı taraf aslında neyi murat ettiğini oynuyor. Türkiye'nin gözüne baka baka LGBT diyorlar. (Der Spiegel) Böyle birçok başlığın olduğu, Türkiye'ye dışarıdan müdahale eden bir aklın olduğu seçime gidiyoruz. Bir taraftan tutsaklar serbest bırakılacak mesajı geliyor, 'Apo ile Selo'yu serbest bırakacağız.' Kandil bir şey söylüyor, pas atıyor, burası anında cevap veriyor. Türkiye'yi, LGBT'ye taşımak için adeta ant içmişler. O kadar çok bu konularda kendilerine ait daha önce planlanmış adımlarla hareket ediyorlar ve o kadar netler ki hiç kimse umurlarında değil."