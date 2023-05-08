Erzurum'da İmamoğlu'na taş atanların CHP'li olduğunu ileri süren Erzurum Belediye Başkanı Sekmen'in FETÖ videosu ortaya çıktı
İktidar partisinin FETÖ bağlantıları tek tek ortaya çıkıyor! Adı İmamoğlu saldırısıyla gündeme gelen ve Erzurum'da yurttaşların yaralandığı taşlı provokatif saldırıyı CHP'lilerin yaptığını iddia ederek kamuoyunu şoke eden Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in FETÖ videosu ortaya çıktı.
İstanul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun bugün Erzurum'da düzenlenen mitinginde taşlı saldırı gerçekleşti.
Konuşmasını yarıda kesmek zorunda kalan İmamoğlu’nun otobüsü, alandan güçlükle çıkarıldı.
Taşlar mitinge gelen yurttaşlar, İmamoğlu'nun koruma polisi dahil birçok kişiye isabet etti.
Saldırıda aralarında çocukların da olduğu birçok vatandaş yaralandı.
Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen saldırının ardından İmamoğlu'nu hedef aldı. “İmamoğlu işini gücünü bırakmış Erzurum’a geliyor. Elazığ’daki deprem sonrası da Erzurum’a gelip kayak yapmıştı. Burası milliyetçi bir şehir. Burada izinsiz miting yapılamaz. İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağım” diye konuşan ancak provokasyonun önünü açtığı suçlamasıyla karşı karşıya kalan AKP’li Başkanın FETÖ’yü övdüğü ifadeleri ortaya çıktı.
Geçmiş yıllarda bir televizyon programında konuşan AKP’li Sekmen'in “Cemaat ile aynı şeyleri düşünüyoruz. Cemaatin üst yöneticileri benim arkadaşlarım ve beni destekliyorlar” dediği ortaya çıktı.
Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na yönelik taşlı provokatif saldırıya yönelik, "Taşları CHP'liler attı" açıklamasını yapan Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in FETÖ'yü övdüğü sözleri ortaya çıktı #Erzurum pic.twitter.com/a9ZPBVHh47— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) May 7, 2023
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